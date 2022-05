Za Sergeja sam odbio 140.000.000€, nije sve u parama: Predsjednik Lacija dao znak - ovo su dva uslova da proda Srbina!

Srpski vezista je ponovo jedna od glavnih tema predstojećeg prelaznog roka.

Izvor: Profimedia

Sedam godina je već Sergej Milinković-Savić u redovima Lacija i gotovo svakog ljeta, srpski vezista bude jedna od glavnih tema evropskih medija. Svi se pitaju koji klub bi mogao da ga dovede, pominju se imena brojnih velikana koji su zainteresovani za njega.

Ali predsednik Lacija Klaudio Lotito poručuje da je za Milinković-Savića već jednom odbio 140.000.000 evra i da će on moći da ide iz Rima samo pod dva uslova.

Kako je rekao u najnovijem intervjuu, predsjednik Lacija je objasnio da će Milinković-Savić ovog ljeta moći da napusti klub ili ako se javi vrhunski klub sa vrhunskom ponudom, ili ako reprezentativac Srbije sam zatraži transfer.

"U prošlosti sam (za Sergeja, prim. aut.) dobio nepristojnu ponudu od 140.000.000 evra i odlučio sam da ga ne prodam. Mislim da sam jedini takav slučaj u svijetu fudbala", počeo je Lotito za "Rai Sport".

Iako je teško provjeriti ove Lotitove riječi, poznato je da su se uz Sergejevo ime prethodnih godina povezivali klubovi poput Mančester junajteda i Pari Sen Žermena, a ovog ljeta je to slučaj i sa Juventusom. Ipak, Lotito ima preče teme u slučaju srpskog fudbalera.

"Uvijek se govori o novcu, a ja uvek prvo pričam o tehničkim i moralnim kvalitetima fudbalera. Milinković-Savić nije na prodaju, previše ga cijenim. Da li vidite negdje znak da je na prodaju? Da biste nekog kupili morate da imate i onoga ko prodaje."

Kako kaže, nije sve u novcu.

"Mnogo poštujem Milinković-Savića, on je igrač koji pravi razliku i imam dobar odnos s njim. U mom klubu, ljudska vrijednost je ispred ekonomske... U današnjem svijetu imamo problem sa poštovanjem ljudi i fudbalera."

No, jasno je da bi Milinković-Savić ipak mogao da napusti Lacio ovog ljeta, ali to bi morao da bude neki istinski evropski velikan, koji će imati ambicije da "pucaju" i na osvajanje Lige šampiona.

"Ako bi se pojavio vrhunski klub, sa važnom ponudom, pitao bih igrača šta želi da radi. Ali morao bi da bude zaista vrhunski", bila je završna reč Klaudija Lotita.

Lazio president Lotito on Sergej Milinkovic-Savić rumours: "Milinkovic is not for sale. I turned down €140m bid for him [years ago]", tells Rai Sport.#transfers



"I'd ask Sergej what he wants to do only in case we receive am important proposal from a world class top club".pic.twitter.com/K0fmd49bu7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)May 10, 2022