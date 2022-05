Ko je Barsin biser koji se srušio na "Nou Kampu": Nije imao za kopačke, a nedavno pobijedio Ančelotijev Real Madrid!

Cijeli svijet priča o Ronaldu Arauhu, mladom defanzivcu Barselone koji je zabrinuo cijelu fudbalsku javnost kada je kolabirao na punom "Nou Kampu".

Izvor: Profimedia

Fudbalski svijet nažalost sve češće strepi za zdravlje fudbalera, a posljednji u nizu onih koji su kolabirali na fudbalskim terenima je Ronald Arauho. Ovaj 23-godišnji Urugvajac koji ima i brazilske krvi zaledio je pun "Nou Kamp".

Barselona je vodila 2:1 protiv Selte, a onda su Arauho i Gavi krenuli na jednu loptu glavama i sudarili se u skoku. Gavi je ostao da leži, a stameni štoper je krenuo da se vraća u odbranu. Ipak, onda je samo pao na travu!

Barselona se ubrzo oglasila i javila da je Arauho doživio potres mozga i da je prevezen u bolnicu odmah nakon što je na terenu ubačen u kola hitne pomoći. Pogledajte kako je to izgledalo na travi stadiona u Kataloniji:

Ali, ko je mladi Urugvajac za koga sada svi brinu?

DEBITOVA SA 13, A JEDNA ODLUKA MU PROMIJENILA ŽIVOT!

Arauho ima 23 godine, visok je 191 centimetar i težak 94 kilograma, ali često igra i na poziciji desnog beka zbog nevjerovatne brzine i eksplozivnosti koje posjeduje. Njegove fizičke predispocije su nevjerovatne i očekuje se da u narednim godinama postane lider odbrane Barselone.

Ipak, nije uvijek bio defanzivac! Odrastao je u rodnoj Riveri, a rođen je u braku oca Urugvajca i majke Brazilke.Ubrzo je viđeno da ima talenta za fudbal, a kada je majka shvatila da njen sin po cijeli dan samo juri za loptom kao prava Brazilka odvela ga je pravo na trening.

Izvor: Profimedia

Bio je to pravi potez, pošto je nevjerovatni Arauho debitovao za lokalni Hurakan sa samo 13 godina!

"Debitovao sam sa 13 godina i moji roditelji su se plašili jer je trebalo da igram protiv odraslih ljudi. Sjećam se da mi je otac pravio specijalne bandaže kako se ne bih povrijedio. Sve je prošlo dobro, čak sam dao gol iz slobodnog udarca. Gubili smo, a onda sam ja ušao i na kraju smo dobili meč", ispričao je nedavno Arauho.

U tom intervjuu je otkrio i nešto što se do sada nije znalo, a to je da nije uvijek bio defanzivac. Počeo je naprijed i to ili kao napadač ili kao polušpic.

"Igrao sam naprijed, davao sam golove. Ili kao napadač ili iza napadača, a uvijek sam izvodio slobodne udarce i kornere", naveo je on.

A zapravo ga je nazad prebacio otac sadašnjeg fudbalera rivalskog Espanjola! Njegov otac Serhio je odmah vidio da je Arauho stvoren za štopera.

"Rekao mi je da ću biti samo jedan u moru igrača kao budem napadač, a da ću postati veliki fudbaler na elitnom nivou ako budem igrao nazad. I bio je u pravu", samopouzdano je rekao Arauho.

HOROR DEBI, PA EKSPLOZIJA POD ĆAVIJEM

Izvor: Profimedia

Njegov napredak je bio nevjerovatan. Prešao je u Rentistas koji je igrao drugu ligu i odmah se vidjelo da to nije njegov nivo. Na 17 mečeva dao je sedam golova što mu je donijelo transfer u malo poznatog uruguvajskog prvoligaša Boston River.

Kada se nadao da će ga dovesti neki južnoamerički velikan, a tražili su ga Penjarol i Boka juniors Barselona je došla po njega i platila ga 1.700.000 miliona uz bonuse vrijedne i do 3.500.000 evra.

Dvije sezone je proveo u B timu, a debi za seniore nije mogao biti gori. Debitovao je u meču sa Seviljom, zamijenio je Žan-Klera Todiboa u 73. minutu, a u 86. je dobio crveni karton zbog starta nad Havijerom Ernandezom!

OD BLATA DO ZLATA "Ne bih uspio bez mojih roditelja i bez bake koja me je stalno vodila na treninge. Mi smo skromna porodica, ja sada imam ugovor sa Najkom, a za moje prve kopačke majka je morala da plaća u ratama", ispričao je on.

Ipak to ga nije omelo, kako sam kaže "to je samo anegdota", pa je tako već u sezoni 2020/21 postao neko ko redovno sa klupe ulazi i dobija sve više šansi. A kada je Ćavi sjeo na klupu Arauho je bio njegov prvi projekat!

Ustalio se u prvoj postavi, prvo kao desni bek u nedostatku dobrih rješenja, a onda i u centru defanzive kada je Dani Alveš počeo da igra redovno.

To je dovelo do toga da Arauha u svom timu požele mnogi velikani, pa su na kraju sezone htjeli da iskoriste to što mu ističe ugovor. Ipak Arauho je produžio saradnju, a ubrzo je došla najveća radost - gol u "El Klasiku".

Nakon kornera koji je izveo Usman Dembele Arauho je pocijepao mrežu Kurtoe, ali to je sve samo početak.

Sad čeka da ponovo dobije zeleno svjetlo da igra i da nastavi gdje je stao, a kao i svi mi i on čeka Katar i novembar da zasija na najvećoj mogućoj sceni!