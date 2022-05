Bukti "rat", a Gvardiola je pobjesnio - evo kako zaista stoje stvari!

Tenzija u završnici borbe za titulu. Evo šta jedan drugom poručuju Pep Gvardiola i Jirgen Klop.

Izvor: YouTube/Man City

Dok se bliži kraj sezone, tenzija na relaciji Liverpul – Mančester siti raste, a to se posebno osjeća u tamošnjem vazduhu poslije ispadanja "građana" iz Lige šampiona i poslije kiksa Liverpula protiv Totenhema.

Od tada sve češće jedni drugima šalju "strelice", pa je tako menadžer Liverpula Jirgen Klop rekao da "Siti neće kiksnuti do kraja", a Gvardiola je uzvratio emotivnije, optužbom da svi navijaju za najvećeg rivala.

"Svi u ovoj zemlji navijaju za Liverpul. Mediji, svi. Naravno, Liverpul ima nevjerovatnu istoriju u evropskom fudbalu, ali ne i u Premijer ligi, jer su osvojili samo jednu titulu u 30 godina, ali to nije nikakav problem. Ne marim previše za to. Oni imaju više navijača od nas širom svijeta i u Engleskoj više ljudi navija za njih", rekao je Gvardiola.

Jirgen Klop je odmah uzvratio na to - širokim osmijehom.

"TAČNO JE, IMAMO SAMO JEDNU TITULU"

Izvor: YouTube/This Is Anfield

"Ja živim u Liverpulu i da, tačno je da mnogi žele da mi osvojimo titulu, ali i ovdje je vjerovatno to na samo 50 odsto", rekao je Klop, aludirajući i na navijače Evertona. Potom je odgovorio i Gvardioli, izvinivši se istovremeno na neki način i Antoniju Konteu, kome je poslije remija poručio da on ne voli način na koji igra Totenhem.

"Znate kako, poslije utakmica izađemo sa terena pod uticajem igre, različitih situacija. I ja tako kažem 'ja ne bih igrao kako oni igraju'. U tom trenutku se osjetim dobro, ali to je zapravo pogrešno. Krajnje poštujem Antonija (Kontea) i to kako su mu organizovani timovi. Isto tako, ne znam u kakvoj je situaciji bio Pep kada je to rekao. Pogotovo je teško jer su nedavno ispali od Reala, pa čovjek dođe u situaciji da pomisli 'Oni su igrali protiv Viljareala, a mi protiv Reala... Isto tako sam i ja bio u pravu kad sam rekao za Totenhem, kao i on kada je rekao da smo mi osvojili titulu Premijer lige samo jednom. Ali ne znam da li nas cijela zemlja podržava. To ne znam i nemam takav osjećaj kad odlazimo na gostovanja. Zapravo, osjećam suprotno", rekao je Klop.

Naravno, tu nije bio kraj. Nakon što je Liverpul u utorak uveče poslije preokreta pobijedio Aston vilu, novinari su pitali Nijemca za transfer dana (svakako i mjeseca, a možda i ljeta), u kojem je Erling Braut Holand prešao iz Borusije Dortmund u Mančester siti. "Građani" će na osnovu klauzule platiti Norvežanina 60 miliona evra, a sa obeštećenjem za agenta, taj iznos će biti 100 miliona evra.

"Dobar igrač, dobar igrač. Siti nije i nikad neće biti tim koji pobjeđuje zbog jednog igrača, već to radi zbog svog stila igre. Mislim da će Erling odmah početi da postiže mnogo golova sa druge stative. On je prava 'zvijer'. Bio je povrijeđen nekoliko puta u Dortmundu, ali kada je zdrav, prava je zvijer. Nažalost, veoma dobro pojačanje", rekao je Klop u Birmingemu.

Pep Gvardiola u tom komentaru nije mogao da pronađe nešto što bi ga iritiralo ili izazvalo, ali ga jesu naljutili navodi da Mančester siti troši mnogo više od najvećih rivala, među koje se trenutno samo zbog istorije ubraja i Mančester junajted.

"DOBIJAJU VIŠE NOVCA, A NAS NAPADAJU!"

Gvardiola je prošle godine doveo Džeka Griliša za 117 miliona, a sada će još jednog igrača platiti skoro toliko, ali Španac ima oštar odgovor za sve koji pričaju o "neograničenom bogatstvu" njegovog kluba.

"Slušajte, Liverpul sedamdesetih i osamdesetih ili Junajted sa Aleksom Fergusonom. Ko je trošio više novca? Da li je to bio Norič? Norič je trošio više u tom periodu? ili neko drugi... Lester? Da li je Lester trošio više od njih? Ne. Oni su trošili više od drugih. Ali novac koji je tada trošen je bio potpuno drugačiji od ovoga danas", rekao je Španac.

Na tom mjestu, on je "iznio na sto" brojeve sponzorskih ugovora, koje kažu da Siti od glavnog sponzora "itihad erlajna" dobija godišnje 79 miliona evra, dok Liverpul od "Standard čarterda" dobija 80, a Mančester junajted od "Timvjuera" 274 miliona za pet godina.

"Kada mi stavimo na dres 'Itihad', ljudi kažu 'O, pa to je preplaćeno'. Ali sada će Junajted i Liverpul dobiti možda više novca od nas, a onda je to zasluženo, jer oni rade dobro, jer njihovi direktori dobro pregovaraju, šta već. Oni dobiju više, a sve je savršeno jer su njihovi vlasnici iz Amerike ili iz neke druge zemlje. Zato sve sve ovo o čemu pričam neće promijeniti. I to još dugo vremena se neće promijeniti. Jedini način na koji to možemo da promijenimo je da budemo dobri na terenu", dodao je Gvardiola.

"Dejli mejl" je u nedjelju objavio da je Premijer liga unajmila eksperte da sprovedu tajnu istragu u vezi sa finansijama Mančester sitijama i to je dodatno povećalo napetosti na relaciji šampiona Premijer lige i nadležnih za poštovanje Finansijskog fer-pleja.