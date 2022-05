Italijan tvrdi da zna - "Igraćemo na Mundijalu!" FIFA i Infantino izbacuju jednu reprezentaciju i zovu Azure u Katar?

Pojedinci u Italiji izgleda još uvijek ne mogu da se pomire sa sudbinom...

Izvor: Profimedia

Izgleda da Italijanima baš teško pada što će i drugo Svjetsko prvenstvo u nizu propustiti i što će druge 32 selekcije gledati kako se u Kataru bore za "zlatnu boginju".

Jer ima onih koji i dalje ne odustaju od toga da bi u spletu nevjerovatnih okolnosti, Italija ipak mogla da nastupi na Mundijalu krajem godine i to nakon što jedna od učesnica bude izbačena!

To bar tvrdi Franko Kimenti, nekadašnji član Olimpijskom komiteta Italije. On tvrdi da "azuri" i dalje imaju šanse da učestvuju na Mundijalu ukoliko Ekvador bude bio izbačen!

I ne samo to - "Šanse za to su konkretnije nego što ljudi misle", rekao je Kimenti krajnje samouvjereno za "Republiku". Ali o čemu se zapravo radi?

Prije desetak dana, u svjetskim medijima se pojavila informacija da FIFA istražuje selekciju Ekvadora, zbog tvrdnji čileanskog fudbalskog saveza da je Bajron Kastiljo nastupio sa lažnim dokumentima. Čileanci tvrde da Kastiljo nije rođen u Ekvadoru već Kolumbiji, kao i da je tri godine stariji od onoga što stoji kao njegova godina rođenja (1998).

Izvor: Profimedia

Zbog toga sada Kimenti smatra da postoji realna šansa da Ekvador bude izbačen sa Mundijala na koji se već kvalifikovao, iako nema konkretnijih takvih naznaka iz FIFA.

"Još uvijek postoji šansa da gledamo Italiju na Svjetskom prvenstvu. Očigledno, Ekvador je koristio igrača kojem nije trebalo da bude dozvoljeno da bude na terenu i mogli bi da plate zbog toga. Ako se to desi, druga zemlja će ih zamijeniti i pravila FIFA glase da će to biti najbolje rangirana ekipa sa FIFA rang liste. U ovom trenutku, to je Italija", naveo je Kimenti i tako razgalio nade svih na "čizmi" da bi do takvog preokreta moglo da dođe.

Inače, Bajron Kastiljo je igrao osam mečeva u kvalifikacijama u ekipi Ekvadora. "Republika" navodi da bi FIFA mogla da donese jednu od dvije opcije:

Prva bi bila da Ekvador izgubi poene koje su osvojili u tih osam mečeva, čime bi Čile preuzeo njihovu poziciju.

Druga je, pak, da FIFA samo odluči da najbolje rangirana selekcija zamijeni Ekvador, što bi u ovom slučaju bila Italija.

Bilo kako bilo, čini se da su sve ovo samo puste želje Italijana da ipak nekako stignu do Mundijala...