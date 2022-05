Gvardiola plakao, a on krvav išao ka njemu! Haos na proslavi titule Mančester sitija!

Poznati muzičar i najveći navijač Mančester sitija napustio je stadion sa šavovima na licu

Izvor: Profimedia

Engleska rok-zvijezda Noel Galager (54) doživjela je incident na proslavi titule Mančester sitija u nedelju.

Bivši član kultnog benda "Oejzis", inače jedan od najvećih navijača "građana", pratio je iz lože burnu utakmicu protiv Aston vile i tamo pretrpeo snažan udarac u lice. I to od oca fudbalera Sitija, Rubena Dijasa.

Jedan od najvećih muzičara u istoriji britanskog roka pao je odmah na tlo i lice mu je bilo umazano krvlju. Sve se dogodilo kada je Siti preokrenuo rezultat sa 0:2 na 3:2 - dovoljnih za pobjedu i titulu.

"Kad je pao treći gol, nastala je luda kuća. U blizini naših mjesta na stadionu bili su i članovi porodice Rubena Dijasa. Dok sam skakao kao idiot, podizao sam svog 11-godišnjeg sina kao da je trofej. Svi su ga dizali. I onda sam se u jednom trenutku okrenuo i otac Rubena Dijasa je naletio pravo na mene i udarili smo se glavama. Pao sam na pod i bio sam umrljan krvlju", rekao je Galager.

"Posljednja dva minuta utakmice nisam ništa vidio. Morali su da me vode u ambulantna kola i da me ušivaju. Imam šavove na gornjoj usni. Na Dijasovom ocu nije bilo ožiljaka, on je ogroman i umalo mi je izbio zube. Išao sam poslije toga kroz hodnik, a Pep Gvardiola je prolazio plačući i zagrlili smo se. Pitao me je 'Šta ti je sa licem?'.

Slavni muzičar izgledao je kao da je pretučen.

"Glava mi je izgledala kao da je razbijena. Bilo je nevjerovatno. Mnogo navijača Sitija me je pitalo: 'Da li si u redu?' i 'Šta se dogodilo?'. Odgovorio sam im 'Nikad ne biste pogodili...'"