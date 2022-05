Srbiji na Mundijalu treba sportski psiholog! Barsin ekspert za MONDO: Piksi jednu stvar radi sjajno, ali biće drugačije!

Sportski psiholog Barselone Saša Sredanović za MONDO govori o dve stvari koje je Dragan Stojković Piksi promijenio u reprezentaciji Srbije, kao i zbog čega smatra da bi "orlovima" na Mundijalu u Kataru koristilo da na raspolaganju imaju psihologa.

Izvor: MN Press/Privatna arhiva

Saša Sredanović je proteklih dana privukla mnogo pažnje. Postala je sportski psiholog Barselone, nakon uspješnog rada u Atletik Bilbau i Betisu. U intervjuu za MONDO, objasnila je šta sve nosi njen posao i kako pomaže fudbalerima da ispune svoj potencijal.

No, Sredanovićeva je govorila i o reprezentaciji Srbije i predstojećem Svjetskom prvenstvu, objasnivši iz ugla sportskog psihologa uspjehe selekcije Dragana Stojkovića Piksija.

Selektor Srbije je objavio spisak selekcije za mečeve u Ligi nacija početkom juna, ali svi nestrpljivo čekaju Svjetsko prvenstvo u Kataru krajem godine.

Sredanovićeva je u razgovoru za MONDO objasnila kako je ona vidjela veliku promjenu koja je nastupila u nacionalnom timu Srbije. Za preokret poslije neuspjeha u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo vidjela je u dva poteza Dragana Stojkovića.

"Prvo, on je njima potpuno drugu igru nametnuo. Oni igraju lijep, napadački, inovativan fudbal u kojem igrači uživaju. Pod dva, gospodin Stojković - jer on jeste gospodin - je pravi autoritet. To je ono što uvijek ponavljam. On svojom pojavom u tebi izaziva da slušaš kad govori. Ne mora da diže ton, njegova riječ će biti poslušana", počela je Saša Sredanović, novi sportski psiholog Barselone u razgovoru za MONDO.

"Čitala sam da je on prilikom spremanja svoje trenerske licence mnogo polagao na sportsku psihologiju. Vjerujem da ima dosta znanja u toj sferi. Tačno zna kada kako sa kojim igračem šta treba da uradi i šta da kaže, da bi taj igrač bio spreman da da ekipi ono što je potrebno. Impozantan je u svakom smislu."

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Iako uloga sportskog psihologa u srpskom fudbalu praktično ne postoji, Sredanovićeva vjeruje da bi na velikom takmičenju poput Svjetskog prvenstva, reprezentaciji Srbije dobro došla i takva pomoć. Naročito zbog specifičnosti turnirskog nadmetanja gde Srbija već dugo nije napravila veći uspjeh.

"Ubijeđena sam da sportski psiholog jeste neophodan. To je slično kao sa karantinom koji smo imali tokom korone. Ti svoje najbliže voliš najviše, ali ako si sa njima u kući 24 sata, sedam dana u sedmici i tako mjesec dana, nekad će te neko iznervirati. Zato i služi sportski psiholog, da te rastereti, da ti odagna brigu", kaže Sredanovićeva i dodatno objašnjava:

"Neophodno je da se održava to pobjedničko raspoloženje, da bude dobra atmosfera, sve to treba, a sve to do sada nije imao ili nije umio ko da radi. Za sada, koliko sam vidjela, Piksi to i te kako dobro radi, ali na Svjetskom prvenstvu ipak to malo duže traje. Moje mišljenje je da bi im bio potreban neki sportski psiholog. Ako se ti pojaviš kao reprezentacija, sa cijelom delegacijom i sa sportskim psihologom, kakav utisak to odaje? Odaje utisak ozbiljnosti. Da ste posvetili svu pažnju i dali tim igračima sve što im treba. A druga stvar je i koliko taj psiholog svojim radom poslije doprinosi ekipi i atmosferi, samim tim i utakmicama. Posebno na ovom Svjetskom prvenstvu koje se igra usred sezone i kada će igrači dolaziti iz klubova na vrlo kratke pripreme", poručila je Saša Sredanović za MONDO.