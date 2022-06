Potvrđeno: Feđa Dudić napušta Velež i preuzima Sarajevo!

Feđa Dudić pronašao novi angažman.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Feđa Dudić je ove sezone napravio odličan posao sa mostarskim klubom, a kruna svega bila je osvajanje Kupa BiH u finalu u kojem je Velež bio bolji upravo od Sarajeva, ali je sada došlo vrijeme za rastanak.

Predsjednik Fudbalskog kluba Velež Senad Husnić za Avaz je potvrdio da Dudić više nije trener Rođenih!

Husnić je potvrdio i da će Dudić preuzeti Sarajevo nakon odlaska iz Mostara!

"To ćemo večeras završiti na Skupštini, ali je dogovoreno sve. On definitivno napušta Velež i preuzima Sarajevo", rekao je Husnić za i dodao:

"Ispunili smo mu svaki zahtjev, sve do najsitnijih detalja. Rekao je da je to njegova odluka, da mu je Sarajevo izazov i to je to".

Dudić je na klupi Veleža bio protekle tri godine, a ekipu je vodio na 99 utakmica i u nekoliko navrata ispisao historiju kluba. Ranije je vodio samo GOŠK iz Gabele.

Takođe, u medijima su se pojavile informacije kako Dudić put Sarajeva neće sam, nego će s njim poći i članovi stručnog štaba Veleža, a da li će do toga doći ostaje da se vidi u narednom periodu.