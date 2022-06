Bh. reprezentativac optimističan: Želimo svih 12 bodova, jedva čekam da istrčim na teren

Pred put u Finsku bh. reprezentativac Dennis Hadžikadunić govorio je o predstojećim utakmicama Lige nacija.

Izvor: Promo/Fudbalski savez BiH

BH reprezentativac Dennis Hadžikadunić sa nestrpljenjem čeka prvu utakmicu na otvaranju Lige nacija. U Trening centru u Zenici, dobro se radilo, očekivanja su velika a prije polaska u Finsku najavio je šta želi:

"Ja bih da osvojimo svih 12 bodova iz ove četiri utakmice. Treba biti optimističan i razmišljati na taj način. To treba da nam bude cilj".

Hadžikadunić je govorio i o utakmici sa Finskom.

"Oni su dobra ekipa, ali i mi smo. Mislim, da ako mi radimo to što treba, kao što smo pokazali u nekim utakmicama protiv jakih reprezentacija, možemo da pobijedimo svaki tim. Sada to treba da ponovimo, da imamo kontinuitet i onda neće biti problema. Važno je da se fokusiramo na nas same, našu igru i ono što najbolje možemo uraditi. Ovdje smo imali teške i jake treninge što je i normalno jer kako se bliži utakmica tako je sve lakše. Moramo ispraviti nedostatke, igrati hrabro, biti jedinstveni i mislim da možemo proći dobro", rekao je Hadžikadunić.

On je govorio i o tome kako "zmajevi" provode vrijeme.

"Ovo je prilika da se svi bolje upoznamo. Uglavnom vrijeme provodimo trenirajući i u razgovorima. Lijepo je kad se družiš sa novim igračima, čuješ kako oni razmišljaju i gledaju na igru, zadatke u ekipi. Kad dođem u Bosnu i obučem ovaj dres sa grbom, ponosan sam i jedva čekam da istrčim na teren".

Malme, za koji nastupa naš fudbaler je ove sezone osvojio Kup Švedske nakon boljeg izvođenja penala. Hadžikadunić govorio o tome šta je presudno u tim trenucima, mentalna snaga ili sreća

"Mislim da je i jedno i drugo važno. Treba imati malo sreće ali i biti mentalno jak te dobro procijeniti gdje ćeš pucati loptu. Imali smo malo sreće i eto pobijedili smo. U takvim stresnim situacijama moraš imati veliko samopouzdanje i biti 'hladan'", zaključio je Hadžikadunić.

"Zmajevi" danas putuju u Finsku, a trenutno se nalaze na sarajevskom aerodromu odakle će u 10 časova krenuti za Helsinki.

Podsjećamo, prva utakmica je protiv starog znanca - selekcije Finske, koja je na rasporedu 4. juna u Helsinkiju.

Nakon Finaca, tri dana kasnije na "Bilino polje" dolazi selekcija Rumunije, da bi 11. juna "zmajevi" odmjerili snage protiv Crne Gore u Podgorici. Posljednji meč, "zmajevi" će odigrati protiv Finske 14. juna na zeničkom "Bilinom polju".

(FS BiH/Mondo)