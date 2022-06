Gojak: Vrijeme je da napravimo dobar rezultat

Vezni igrač bh. reprezentacije Amer Gojak došao je na okupljanje za utakmice Lige nacija sa osvojenim HNL-om. Da li je, i koliko to uticalo na njegovo samopouzdanje, šta ga raduje na okupljanjima i o drugim stvarima govorio je za službenu stranicu Saveza.

"Uvijek je lijepo završiti sezonu s naslovom, ali ne bih baš rekao da je to puno uticalo na moje samopouzdanje jer kada ste igrač Dinama onda je to navika. Često osvajamo trofej i to nam je prešlo u naviku", rekao je Amer Gojak na početku razgovora za službenu stranicu Fudbalskog saveza BiH.