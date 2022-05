Kenan Kodro o reprezentaciji BiH: Ova ekipa može dosta da napravi

Pokazalo se da sam donio pravu odluku kada sam izabrao da dođem u MOL Fehervar, rekao je Kodro

Izvor: Fudbalski savez BiH

Na reprezentativno okupljanje Bosne i Hercegovine za junske utakmice UEFA-ine Lige nacija Kenan Kodro je stigao dobro raspoložen, zadovoljan sezonom u mađarskom MOL Fehervaru.

"Pokazalo se da sam donio pravu odluku kada sam izabrao da dođem u MOL Fehervar", rekao je Kenan Kodro u razgovoru za oficijelnu veb-stranicu Fudbalskog saveza BiH, kako prenosi Anadolija dodavši:

"Baš sam zadovoljan, jer je to bila jako dobra sezona. U početku sam se dvoumio, trebalo je promijeniti državu, mentalitet ljudi je drugačiji, kultura takođe, s obzirom na to da sam rođen i odrastao u Španiji. Ali, pošto moja fudbalska karijera nije išla u pravcu koji sam želio, odlučio sam da dođem u Mađarsku i to je bila zaista dobra odluka. Sretan sam zbog toga, uklopio sam se odlično i u klubu sam dobro primljen. Što je najvažnije, u fudbalskom smislu sam se vratio u život. To nije prošlo nezapaženo, tako da sam ponovo u reprezentaciji, a to je bez sumnje kruna sezone."

Na pitanje koliko mu je činjenica da u Mađarskoj igra i nekoliko bh. reprezentativaca pomogla da se prilagodi na novu sredinu, Kodro je odgovorio:

"Jeste da nismo u istom klubu, ali njihova iskustva su mi dragocjena, a generalno u Mađarskoj ima dosta igrača s ovih prostora. U ekipi imamo tri, četiri igrača sa Balkana što mi je pomoglo da se brže adaptiram, a ponovo ističem da sam u klubu dobro primljen, odgovara mi sredina, a to je rezultiralo i mojim dobrim igrama. Mađarski jezik mi je jedino težak i mada bih volio da ga naučim, za sada znam samo da se zahvalim."

Očekuje da Bosne i Hercegovina dobro startuje u Ligi B grupe "3" UEFA Lige nacija, gdje će u junu igrati u gostima protiv Finske 4. juna i Crne Gore 11. juna te biti domaćin Rumuniji sedmog i Finskoj 14. juna

"Svi jedva čekamo da dođemo u reprezentaciju. To je potvrda da dobro igramo u klubovima te da se svaki trud i ozbiljan rad na kraju isplati. Ima dosta novih mlađih igrača, što je i normalno. Smatram da je za napredak reprezentacije to dobar miks starijih, iskusnijih i mlađih igrača. Ono što se vidi iz odnosa juče, prema treningu, ali i u druženju, radi se o dobrim momcima, svi žele da rade i da se dokazuju. Potrebno nam je i malo sreće, ali u kombinaciji sa dobrim radom vjerujem da ova ekipa može dosta da napravi u budućnosti", mišljenja je Kodro, naglasivši:

"Uvijek imam motiv da igram za reprezentaciju. Bez obzira koliko je sezona bila naporna, stigao sam osvježen i dobro raspoložen. Uvjeren sam da ćemo i kao ekipa dobro funkcionirati na terenu, jer ozbiljno pristupamo obavezama, imamo kvalitet i znam da možemo nešto napraviti. Lično, uvijek razmišljam da ću igrati i tako se mentalno pripremam za svaku utakmicu. Naravno, selektor je taj koji odlučuje o tome, ali mislim da je važno i naše individualno samopouzdanje, a fizički sam svakako spreman", zaključio je Kodro.