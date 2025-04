Novak ogulio jabuku i sjetio se đeda Vlade: Zbog njega se jedne stvari nikad neće odreći

Novak Đoković je gostujući u podkastu pričao o svom đedu Vladimiru i tome kako i dalje ljušti jabuku na isti način kao i on.

Novak Đoković doživio je veoma simpatično iskustvo gostujući u podkastu "Mutua Madrid Open". Imao je priliku da govori o svom djedu Vladimiru, ali s obzirom na to da se voditelj dobro pripremio za razgovor, donio mu je jabuku i nož, kako bi najbolji teniser svih vremena mogao da je oljušti i isiječe tokom razgovora - bila je to scena za kakvu je Novak jednom ispričao da će je zauvijek pamtiti i da će ga sjećati na djeda.

Novinar je razgovor sa Novakom započeo tako što je u uvodu spomenuo djeda Vladimira, potom mu pružio jabuku i nož i prisjetio se jednog Srbinovog intervjua koji je snimljen u sobi njegovog djeda. Tada je Novak ispričao scenu koja ga asocira na đeda, a onda ju je ponovio u podkastu dok je ljuštio jabuku: "Tako je on uvijek radio - najprije isiječe ovaj prvi dio, a onda bi išao okolo", započeo je Novak.

Novak Đoković sele jabuku i priča o dedi Vladimiru Izvor: YouTube/@@MMOPEN

Pokazivao je Novak novinaru kako to izgleda i ukrug polako ljuštio jabuku. "Zbog takvog načina ljuštenja jabuke ti bi mogao da dobiješ posjekotinu, a onda i da se povrijediš tako da ne možeš da držiš reket. Ali dok to radiš, ipak se osjećaš povezanim sa njim, bez obzira što postoji rizik od posjekotine", zapitao se novinar.

"Ovaj način sječenja mi je draži jer me to veže za njega. Sjećam se našeg zajedničkog vremena, to mi donosi mir, naravno i tugu, ali i sreću", rekao je Novak.

Novinar je potom kroz šalu dodao da Marej ne bi volio da se Novak posiječe, ali je Srbin imao spreman odgovor: "Mislim da je duh mog djeda tu i da me štiti. Ništa loše se ne može desiti", objasnio je Novak kroz osmijeh.

Ko je Novakov djed?

Jedan od najzaslužnijih ljudi zbog toga što je Novak postao najbolji teniser svijeta je njegov djed Vladimir. Rođen je u Zvečanu na Kosovu i Metohiji, a još kao mladić našao je posao u Beogradu gdje se preselio i osnovao porodicu. Novakov deda preminuo je 2012.

Novak je bio veoma vezan za svog deku, a tragične vijesti o njegovoj smrti zadesile su ga na treningu pred meč protiv Alesandera Dolgopolova (Ukrajina) na turniru u Monte Karlu. Govorilo se tada da bi Novak mogao da se povuče sa turnira, ali umjesto toga pobijedio je u duelu i trijumf proslavio tako što je ruke podigao visoko ka nebu upućujući pozdrave Vladimiru.

Na tom turniru nije uspio da osvoji titulu pošto je Nadal bio bolji od njega u finalu, ali je u Majamiju ispravio grešku i tom prilikom rekao: "Ovo je trofej za mog đeda Vladu koji mi je uvijek bio izvor pozitivne energije. Moj heroj i idol, od malih nogu me je naučio da se nikada ne predajem. Ovo je za tebe, moj Vlado", izgovorio je tada Đoković sa knedlom u grlu.

Kako je Vladimir pričao o Novaku?

U jednom intrevjuu iz 2010. Vlado je govorio o svom unuku: "Bio je talentovan za tenis od malih nogu, da me ubijete ne znam otkud mu to. Niko u porodici nije izuzetan sportista. Njegov otac Srđan i stric Goran bili su strašni skijaši, ali rekreativno. Sjećam se da ga je Jelena Genčić primijetila kada je imao pet godina i da je rekla Srđanu da ga odmah dovedu na trening", rekao je Vlado.

Deda Vlado je bio veoma važna figura tokom Novakovih prvih teniskih dana, on ga je vodio na treninge. "Svaki dan smo išli. Roditelji su mu u to vrijeme imali palačinkarnicu na Kopaoniku, nisu mogli da budu u Beogradu i da ga vode na treninge. Vidio sam da mu je baš bilo stalo i zato mi nije bilo teško da ga vodim na časove. Bio sam mu podrška u svemu, davao sam mu pare kad je trebalo, nije to zaboravio. On i Jelena su lijep par, volim da kažem da je najzaslužnija za sve što je postigao, prati ga, podržava, pomaže, lijep su par."

Na kraju, nije ništa drugo mogao da zaključi do da je njegov unuk divna osoba. "Nikada nije dolazio u Beograd, a da me ne podsjeti, makar i na pola sata. Kad pobijedi, radujemo se zajedno, kad izgubi, hrabrim ga, kažem mu da će biti i pobjeda. Srećom, više je slavlja. Ljudi kažu da je lijep na mene i da voli da se šali kao ja. Ako tako kažu, ja nemam ništa protiv", našalio se za kraj tog intervjua Vlado.