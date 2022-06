Istanbul na nogama, veliki trener je stigao: Fenerbahče ga doveo za tri miliona evra, velika zvijezda ostaje precrtana!

Sa njim žele da vrate titulu poslije više od osam godina.

Izvor: YouTube/Fenerbahce SK

Bomba u Fenerbahčeu - novi trener turskog velikana je Portugalac Žorž Žezus (67), osvajač velikih trofeja u Evropi i u Južnoj Americi. On je predstavljen na konferenciji u petak, u društvu prvog čovjeka kluba Alija Kodža.

Fenerbahče je rekorder turske lige sa 28 titula, ali posljednju je osvojio sve davnije 2014. Od tada je tri puta završio na drugoj poziciji tabele, a u sezoni 2021/22 zauzeo je drugo mjesto, zbog kojeg će učestvovati u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Prema nezvaničnim informacijama, Žezus će zarađivati tri miliona evra. Njegov dolazak je glasno odjeknuo i jedna je od najvećih vijesti u turskoj ligi prethodnih godina, jer nije potrebno podsjećati da je Žezus bio tri puta šampion sa Benfikom (2010, 2014, 2015), da je prethodno sa Bragom osvojio Intertoto kup, da je 2019. osvojio titulu sa Flamengom, kao i Kopa Libertadores...

Veliku pažnju medija u Turskoj privukao je i status Mesuta Ozila, nekadašnje zvijezde Reala i Arsenala. On je izbačen iz tima krajem marta, jer se posvađao sa tadašnjim trenerom Ismailom Kartalom oko svoje fizičke spreme. Žezus je odmah po dolasku razjasnio da on više neće igrati.

"On je stvorio divnu istoriju u Turskoj, to niko ne može da mu oduzme. On je svjetski poznat fudbaler, ali ostaću dosljedan tome da je završena Ozilova era. Najvažniji ovdje nije Žorž Žezus, niti Ozil, niti bilo koji igrač. Ovdje je najvažniji Fenerbahče", dodao je Žezus.

Ozil je došao iz Arsenala u januaru 2021, odigrao 36 utakmica za Fenerbahče i po svemu sudeći više neće nastupati, iako nezvanične informacije govore da nema nameru da napusti klub.