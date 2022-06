Real razbio kasu - odmah transfer od 100 miliona: Hoće da dominiraju cijelu deceniju, kreću u remont kičme tima!

Jasno je Karlu Anćelotiju da je vrijeme za promjene, a očigledno će novi Real ići na francuski pogon.

Izvor: Profimedia

Real Madrid je najavio spektakularno ljeto i budžet od 450.000.000 evra za Karla Anćelotija. Sada je taj budžet mnogo manji jer je već potrošeno više od 100.000.000 na jednog igrača! U pitanju je francuski vezista Aurelijan Čuameni, koji je novi član "kraljevskog kluba".

Talentovani defanzivni vezista je projektovan kao nova generacija u centru terena za Real Madrid. Kazemiro, Toni Kros i Luka Modrić i dalje igraju na vrhunskom nivou, ali ih godine polako sustižu. Ove sezone su Eduardo Kamavinga i Fede Valverde dobijali šansu da ih zamijene, ali je potrebno još alernativa.

Isko je otišao iz kluba, još neki igrači u vezi su na ivici odlaska, a Čuamenijev transfer vrijedan 80.000.000 evra je korak ka renoviranju šampionsog tima. Ipak to nije sve, jer njegov dosadašnji klub Monako očekuje i 15.000.000 evra na ime bonusa, a na sve to je Real morao da plati i porez od 7.000.000 što sveukupno izađe na 102.000.00 evra i to bez Čuamenijeve plate.

Osim njega ekipu je pojačao i Antonio Ridiger, koji je kao slobodan igrač stigao iz Čelsija, a sada se juri i još jedan ofanzivac.