Stolica se sjetio titule koju je "donio" Partizanu: Pobijedio Zvezdu i postao junak - otkrio detalje o 2017. godini!

Ilija Stolica je prije pet godina bio trener Voždovca, a pobjeda njegovog tima nad Zvezdom Partizanu je donijela trofej u Superligi.

Partizan je dobio novog trenera - u klub iz Humske vratio se Ilija Stolica kojem će ovo biti treći mandat u crno-bijelom. Do sada je bio igrač i pomoćni trener, a sada se od jednog od najtalentovanijih srpskih stručnjaka očekuje da kao šef stručnog štaba ekipu povede ka trofejima.

Stolica je svojevremeno, indirektno, već donio Partizanu jednu šampionsku titulu. Sa Voždovcem je savladao Crvenu zvezdu, što su crno-bijeli iskoristili i preoteli šampionski pehar dotadašnjem lideru Superlige.

O dešavanjima iz te sezone bilo je govora i na konferenciji tokom koje je predstavljen novi trener Partizana.

"Često se to potencira, meni je važno da sam ja samo bio jedan profesionalac koji je radio svoj posao u našem fudbalu, u okolnostima kakve su. To je samo dio mojih obaveza kao trenera, koji je tada bio u FK Voždovac. Da se to poklopilo da poslije ima veze sa osvajanjem Partizanove titule. To su neke stvari koje su uvijek lijepe uspomene. To je davna prošlost, mi smo danas u 2022. i treba da više pričamo o onome što treba da bude", rekao je Stolica.

Pogledajte fotografije sa predstavljanja novog trenera Partizana:

I prije nekoliko godina pričalo se o dolasku Ilije stolice u Partizan... Tada su vođeni pregovori, a novi trener crno-bijelih otkrio je šta se dešavalo prije pet godina!

"Stvari su uvijek bile u toj komunikaciji, takoreći, dvosmjerne. Nisam isti čovjek koji sam bio 2017. godine. Čovjeku je potrebno jedno iskustvo, pozitivno ili negativno, da bi mogao da razazna prioritete. U tim trenucima sam imao sebičan cilj, imao sam ogromnu želju da budem uspješan trener Partizana koji će obilježiti svoje vrijeme na jasan i precizan način. Iz toga ugla sam dolazio u situacije i razgovore koji su uvijek bili komplikovani. Bila je ogromna želja da sarađujemo, ali raznih razloga se to nije poklapalo. Ako bih se za nešto u svom životu kajao, to bi bilo da nisam bio trener Partizana. Cijelu igračku i trenersku karijeru sam pripremao za ovako nešto. Ovih pet godina je dovelo da sam zreliji, da znam šta su mi prioriteti. Nama je prioritet da što prije prođemo kroz igrački kadar, obavimo veliki broj razgovora i da znamo na šta računamo", pojasnio je novi trener Partizana.

Pred Ilijom Stolicom sada je mnogo posla u Humskoj. Crno-bijeli tri godine nisu osvojili trofej, naredna sezona počinje već 9. jula, a fudbaleri Partizana će u avgustu imati obaveze i u kvalifikacijama za Ligu Evrope.