Prošle godine smo htjeli da ga platimo, a sad je slobodan! Vazura pričao o ključnom pojačanju Partizana

Miloš Vazura je najavio velike promjene i rekonstrukciju tima sa domaćim i stranim fudbalerima.

Partizan je u novu sezonu krenuo iz Zemunela gdje je izvršena prozivka na kojoj se pojavilo 26 igrača. Neki ključni igrači se nisu pojavili, neka nova imena iz omladinske škole će dobiti šansu, ali to nije sve.

Generalni direktor Miloš Vazura naglasio je da crno-bijele čekaju velike promjene, tj. da će veliki broj igrača otići, ali veliki broj fudbalera će i pojačati redove Partizana.

"Dovešćemo dva - tri stranca, sportski direktor Iliev pregovara i dovešćemo dva-tri domaća igrača u zavisnosti šta traži trener, i prije odlaska u Sloveniju očekujemo neke dolaske. Biće velikih promjena, mora da dođe dosta novih igrača. Očekujemo veliki broj odlazaka i dolazaka", naglasio je on.

Već u narednim danima neki novi igrači dolaze u redove crno-bijelih, uglavnom bez obeštećenja.

"Ima onih koji su slobodni, ali i onih koje želimo da platimo, koji su interesantni treneru, vidjećemo, prelazni rok nije ni počeo u Evropi, ali blizu smo toga i u narednih dana ćemo riješiti neke transfere", dodao je on.

Žilijem Ngoj je jedno ime koje se odavno spominje i Vazura ne krije da je Partizan zainteresovan za njega.

"Prošle godine smo bili spremni da platimo, ove je slobodan. Igrač tog kvaliteta ima dosta ponuda, mi jesmo neka opcija njemu, konkretno pričali smo sa njim prije 15 dana, posljednjih dana nismo, zna da ga želimo, ali ništa bliže od toga. To će trajati kada su slobodni igrači, oni čekaju i vagaju šta im je bolje za karijeru. U Partizanu sigurno vidi da se borimo za titulu i Evropu, to je prednost Partizana, neće se to završiti brzo, kada je slobodan igrač, to traje", naglasio je Vazura.

Što se tiče budžeta, nije ni približan 4.000.000 evra koliko je najavila Crvena zvezda da će potrošiti ovog ljeta.

"Nažalost nije približna cifra, tražimo drugačije igrače i drugačije pozicije, imaju veći budžet i to je to. Imamo naš budžet i on je dovoljan za ono što sportski sektor traži. Mislim da smo do sada pokazali da imamo bolju procjenu. Ali to djeluje kao da u medijima to nije bilo tako, kao da Rikardo nije dao 38 golova, Leonardo prethodno, kao da za Sadika nismo uzeli 10 miliona...", naglasio je on

Na kraju je dobio pitanje da li će biti povratnika.

"Ne gleda se u tom pravcu", završio je Vazura.

