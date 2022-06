Da je samo do terena, Partizan bi uzeo titulu! Vučelić pomenuo Stanojevića, pa rekao: Postoje dvije vrste uspjeha...

Predsjednik FK Partizan osvrnuo se na otvaranju nove sezone i na proteklu takmičarsku godinu.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

FK Partizan je počeo pripreme za novu sezonu, a prvi koji se obratio igračima crno-bijelih bio je predsjednik kluba Milorad Vučelić. On je istakao da je i u prethodnoj godini postignut veliki takmičarski uspjeh, a da su sada ambicije još veće.

On je posebno naglasio da je uvjeren da bi crno-bijeli u minuloj sezoni bilo još i bolji da se sve odlučivalo takmičarski!

"U minuloj godini mi smo postigli veliki takmičarski uspjeh i mi smo pod rukovodstvom trenera Aleksandra Stanojevića kome zahvaljujem svemu što je uradio za Partizan imali takmičarski uspjeh. Da je samo takmičarski dio na terenu bio u pitanju vjerovatno bi mi ponijeli šampionsku titulu", rekao je on i nastavio:

"Postoje kako kažu uspjesi na terenu i uspjesi van terena. U tim uspjesima van terena smo bili manje uspješni i zbog toga smo ostali u borbi za titulu do zadnjeg kola i bili smo u finalu Kupa. U Evropi smo otišli više nego bilo kad u istoriji u smisli trajanja u proljećnom dijelu sezone", naglasio je Vučelić.

Spekulisalo se sa nekim drugim imenima, a na kraju je na mjesto šefa struke Partizana stigao Ilija Stolica.

"Izabrali smo sa velikom sviješću odgovornosti najboljeg mogućeg šefa stručnog štaba Iliju Stolicu. Zbog toga sam veoma, veoma zadovoljan i smatram to jednom od najvećih pretpostavki za uspjeh. Imamo apsolutno povjerenje u Iliju Stolicu kao trenera koji je posvećenik. Ja po svemu onom što radu Stolice kroz Partizna kada je bio pomoćni trener imam potpuno povjerenje u njega. Jer nije dovoljno biti samo vrijedan, treba biti i darovit trener i treba znati", naglasio je Vučelić.

Igračima je poručio da je njihov posao na terenu, a da se nada da će suđenje i VAR biti na još većem nivou naredne sezone.

"Nemojte ni pomišljati da isterujete neke više pravde, druge pravde jer to nije vaš zadatak. To je zadatak nekog drugog i nadam se da će biti nekog dovoljno odgovornog da suđenje bude još bolje i da VAR radi svakoga minuta i da bude u službi fudbala", dodao je on.

Na kraju je istakao da vjeruje u ovaj tim i uspjehe i titule u narednoj sezoni.

"Ako to ispunite ja ne sumnjam u uspjeh koji ćete postići. Pred nama je sespecifična sezona koja se intenzivno igra do oktobra, a onda nastupa pauza od tri mjeseca što omogućava da se posvetite trenažnom procesu", naglasio je Vučelić.

(MONDO)