8 Partizanovih bisera - super svjetski talenat i važan projekat! Iliev za MONDO: Pustite glasine, ovo je njegova sezona!

Sportski direktor Partizana Ivica Iliev je za MONDO govorio o talentovanim igračima koji su na početku priprema priključeni prvom timu i očekivanjima kluba od momaka koji bi i predstojeće, ali i narednih sezona mogli da budu važna tema u Humskoj.

Izvor: MN Press/Mondo/Stefan Stojanović

Započeo je Partizan pripreme za novu sezonu, sa novim elanom i starim očekivanjima. Na prozivci Ilije Stolice se iz, različitih razloga, našlo tek 26 igrača. Nedostajala su ona najzvučnija imena, poput Lazara Markovića i Rikarda Gomeša.

Ipak, na prvom treningu novog šefa stručnog štaba našla su se i sedmorica talentovanih igrača, koji su priključeni prvom timu i pokušaće da se nametnu Stolici. O njima, očekivanjima kluba o "crno-bijelih bisera", za MONDO je govorio Ivica Iliev, sportski direktor Partizana.

I dok je direktor Miloš Vazura govorio o pojačanjima i predstojećem prelaznom roku, Iliev je napravio svojevrsni "skener" talentovanih igrača koji će sa prvim timom poći put Slovenije na prvi dio priprema.

"ALBERT NAĐ JE FASCINIRAN LUKOM"

Među njima su sedmorica igrača, dok nedostaje samo Mihajlo Ilić, defanzivac koji je trenutno sa omladinskom reprezentacijom Srbije i nastupaće na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj.

"Dosta talentovanih momaka ima, ali kao što uvijek kažem - na njima je da se nametnu treneru. Zbog toga su ove pripreme idealne za njih, pogotovo kad stigne novi trener", počinje Iliev priču za MONDO, uvijek raspoložen da prodiskutuje o nekim novim pulenima crno-bijelih.

Krenimo redom - među prvotimcima je ponovo Lazar Slavković, golman rođen 2002. godine. Kako sportski direktor Partizana kaže, njegova pozicija je vjerovatno najnezahvalnija.

"To moram prvo sa novim trenerom golmana da vidimo, da da neki sud poslije par dana. Riječ je o talentovanom momku koji je već nekoliko godina sa nama na pripremama. Međutim, svima je poznato da je njihov posao možda i najgori u fudbalu, jer dobiti šansu da branite, pogotovo u jednom ovakvom klubu, izuzetno je teško. I Popović koji je '99 godište, dan-danas se priča kako je on izuzetno mlad, a u svetu fudbala se to ipak drugačije gleda. Vidjećemo, imamo njih četvoricu golmana, ali je on tu kao najmlađi, u dogovoru sa trenerom ćemo donijeti konačnu odluku", priča Iliev i odmah prelazi na posljednju liniju.

Lazar Slavković u mladoj reprezentaciji Srbije

Tu je Luka Subotić, štoper rođen 2003. godine, koji je privukao pažnju svojim nastupima u dresu Partizanove filijale, Teleoptika. Očekuje se "renoviranje temelja" u odbrani crno-bijelih, pa bi ovo ljeto moglo da bude šansa za njega.

"Kad o njemu pričam, moram da se dotaknem njegovog trenera u Teleoptiku, Alberta Nađa. On je fasciniran njegovim kvalitetima i ubeđen je da on može da bude igrač Partizana. Tu je s nama, zaslužio je igrama i kvalitetom. Sve je na mladim igračima u toku priprema, pripreme su njihova najveća šansa da se dokažu. Nova sezona nosi i nov elan."

"AKO TO USPIJE, DOBIĆEMO FANTASTIČNOG IGRAČA"

Pozicija desnog beka je protekle sezone bila je rezervisana za Aleksandra Miljkovića, Marka Živkovića i prinudna rješenja Nemanju Miletića i Aleksandra Lutovca. Mateja Stašević pripada generaciji "2004" i vrijeme radi za njega.

"Mi imamo problem sa pozicijom desnog beka, ne samo mi, nego i srpski i svjetski fudbal. Prije par godina smo odlučili da probamo da u školi napravimo adekvatnog desnog beka za Partizan. Mateja je taj pokušaj kluba, da ima takve karakteristike kakve se traže i koje su nama potrebne. On je pokazao da u potencijalu može da bude taj, ali vrijeme će pokazati", objašnjava Iliev i priču usmjerava na ofanzivnije, krilne igrače.

Ivica Iliev i Ljubomir Fejsa na startu priprema

Jedan od njih je Nikola Lakčević, koji je već odavno bio priključen prvom timu, dok Mihajlo Petković, kako kaže sportski direktor Partizana, ima potencijal da bude igrač za budućnost.

"Lakčević je dugo s nama i on je nažalost dugo povrijeđen. Imao je jednu pa drugu operaciju, stvarno dečko nije imao sreće. Kad ste dvije godine van fudbala, ne bih da govorim unaprijed, ali stvarno je teško. Ostaje da vidimo kroz ove pripreme kako će se on razvijati, možda da izaberemo najbolji put za njega i za klub. Što se tiče Petkovića, on je izuzetno dobro je odigrao drugi dio sezone za omladince. Definitivno, pokazao je da treba da bude na pripremama i da je to ono što mi očekujemo od njega i u prvom timu. Ako uspe da se nametne i da se iz tog omladinskog fudbala lijepo prebaci u seniorski, mi ćemo dobiti jednog fantastičnog igrača", siguran je Iliev.

Mihajlo Petković u omladinskoj reprezentaciji Srbije

Ipak, igrač iz ove generacije igrača od kojeg se najviše očekuje je Samed Baždar. On će biti jedan od "bonus" igrača Partizana, a Iliev očekuje da momak iz Novog Pazar ove sezone bljesne.

"Ovo je negde sezona za njega. Realno moram da kažem, to je sezona za njega. Došao je i trener koji ga izuzetno poznaje i cijeni. Vidjećemo šta će tu da se izdešava. Pisalo se svašta oko ponuda, ali ja sam direktor u klubu i nisam video nijednu ponudu za njega. Mislim, čisto da to malo direktnije kažem, zbog tih nekih menadžerskih priča, a ujedno hoću i da sklonim, da to klub ne interesuje. Klub želi da Samed Baždar bude ono što njegov talenat zaslužuje - standardan prvotimac i jedan od najboljih igrača Partizana. Kada to bude, onda ćemo pričati o svemu."

Samed Baždar

"MOŽE DA BUDE SUPER SVJETSKI IGRAČ"

Dušan Vlahović je sa 16 godina stigao do prvog tima Partizana, danas je zvijezda Juventusa, a u Humskoj sada stasava njegov prezimenjak i takođe napadač - Vanja Vlahović. Iliev tvrdi da su crno-bijeli sa njim napravili odličan projekat.

"Kakav je to projekat? To je jedna dobra priča, da smo pokazali za šta nam Teleoptik služi. Mi smo dečka koji je već bio toliko superioran u omladinskom fudbalu, a na dvoje priprema sa prvim timom tu superiornost nije pokazao, samo zato što se nije susretao sa seniorskim fudbalom. Mi smo ga poslali u Teleoptik i on je tamo eksplodirao, odigrao je fantastičnu sezonu i jednostavno zaslužio da bude ovdje s nama."

No, Mihajlo Ilić je jedini od talenata Partizana koji nije bio na prvom okupljanju u novoj sezoni. Njega krajem sedmice očekuje start Evropskog prvenstva sa omladinskom reprezentacijom Srbije. Iliev sa širokim osmijehom na licu priča o 19-godišnjem štoperu.

Marko Milovanović i Mihajlo Ilić

"To je možda... Dobro, svu djecu Partizana volim, malo sam se sad ugrizao za jezik, i volio bih da svi oni postanu veliki igrači. Ali Ilić ima sve predispozicije da bude super svjetski igrač. Izuzetan kvalitet i karakter ima, znanje koje poseduje za tu zahtjevnu poziciju, da ne kažem da je nestvarno. Sve ono što svetski fudbal traži na toj poziciji", poručuje Ivica Iliev za MONDO o talentima Partizana.

Neki od njih mogli bi da u ne tako dalekoj budućnosti postanu igrači o kojima će se u Humskoj najviše pričati...