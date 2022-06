Može da igra gdje poželi, a otac mu kaže - "Nisi svjetska klasa!" Fudbaler zarađuje milione, on mu ne da ni da se ženi!

Protekle sezone je bio najbolji strijelac Premijer lige, ali Hjung Min Son nije tipičan fudbaler - on je izuzetno skroman i potiče iz tradicionalne južnokorejske porodice.

Ne spadaju svi poznati fudbaleri u kliše bogatih zvijezda koji voze skupe automobile, zabavljaju se sa najatraktivnijim djevojkama i hvale se luksuzom na društvenim mrežama. Ima i onih koji su daleko drugačiji od takvih priča.

Jedan od njih je Hjung Min Son, napadač Totenhema, najbolji strijelac Premijer lige, ali i igrač koji uprkos milionima i tome što ima 29 godina - i dalje živi sa roditeljima.

Son je igrač koji razbija predrasude i jedan je od najponiznijih igrača na svijetu. Uvijek sve daje za tim bez pogovora, ali njegov privatni život je ono što takođe privlači pažnju.

Sa 29 godina, on i dalje živi sa roditeljima. Iako bi sebi mogao da kupi šta god poželi, on i dalje stanuje pod krovom svog oca, inače nekada prosječnog fudbalera. A reklo bi se da on od svog nasljednika očekuje još više.

Prošle sezone, Son je bio najbolji strijelac Premijer lige zajedno sa Mohamedom Salahom, sa po 23 gola. Nijedan od tih pogodaka nije postigao iz penala i zvijezda Totenhema igra na takvom nivou da bi vjerovatno mogao da igra u svakom klubu na svijetu.

Ipak, bez obzira na reputaciju igrača svjetske klase, Vung Jung Son, otac fudbalera Totenhema, ima drugačije viđenje o svom sinu.

"On mora da bude u stanju da igra zapaženu ulogu u jednom od najboljih svjetskih klubova. Tada će postati igrač svjetske klase. U svemu mora da napreduje za 10%. Sa svim tim se treba suočiti oprezno i ne smije da bude previše ponosan", poručuje otac svom sinu.

Son i dalje pažljivo sluša sve savjete svog oca i radi kako mu se kaže. Štaviše, on mu je skoro pa zabranio da se oženi dok prethodno ne završi karijeru.

"Otac mi je dao neke savjete i slažem se s njim. 'Kada se oženiš, na prvom mjestu će ti biti porodica, tvoja žena i tvoja djeca, a tek onda ćeš misliti o fudbalu', govorio mi je otac", pričao je Son prije nekoliko godina.

Danas je on jedan od najomiljenijih igrača na svijetu, upravo zbog svoje skromnosti i osmjeha na licu s kojim igra fudbal. Ranije je igrao za Bajer Leverkuzen, godinama je odličan u Totenhemu, ali i dalje nije osvojio nijedan prestižan timski trofej...