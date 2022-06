Zdravko Mamić "bez rukavica": Luka Modrić nema hrabrosti da kaže da nisam ništa ukrao!

Bivši prvi čovjek zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić, koji se već četiri godine nalazi u bjekstvu od hrvatskog pravosuđa, održao je u ponedjeljak konferenciju za medije u Mostaru, na kojoj je između ostalog "prozvao" i pojedine hrvatske fudbalere.

Izvor: Facebook/Zdravko Mamić/Screenshot

"Maminjo" je danas u mostarskom hotelu "Mepas" na konferenciji za štampu, koju je nazvao "bez rukavica" ponovo optužio ljude iz hrvatskog pravosuđa za kriminal i ponovio da ništa nije uradio nezakonito.

Takođe, "prozvao" je fudbalera Luku Modrića, od kojeg očekuje da lično organizuje press konferenciju i posvjedoči njegove tvrdnje u Madridu, Briselu ili drugdje.

"Sjećate se kada su Modrić i (Dejan) Lovren svjedočili istinu. Pa to im je dužnost. Ta banda (pravosuđe u hrvatskoj, prim.aut) je uz pomoć medijskog stampeda, na mjesec dana napravila Modrića i Lovrena lažovima. Svi su mislili da su lažni svjedoci. Kada smo bili drugi na Svjetskom prvenstvu, više ništa nije bilo bitno. Prebacili su sud u Zagreb i oslobodili Modrića i Lovrena od optužbi da su lažni svjedoci. Ako se meni sudi, onda se mora i njima", rekao je Mamić, a prenose hrvatski mediji.

Izvor: Profimedia

"Modrić nema snage da pozove 'presicu' i da kaže: 'Bando jedna, kako mu to možete raditi. Ja sam svjedok da Mamić ništa nije ukrao. Zdravko Mamić je od 14. godine brinuo o mojoj karijeri'", ja sam uzeo Lovrena kad su njegovi roditelji bili izbjeglice u Karlovcu. Ja sam uzeo njihovu djecu. To je onih Mamićevih 14 koji su igrali u Rusiji. Ja sam ih selektirao i doveo u Dinamo. Znate ko je doveo Modrića, (Marcela) Brozovića i (Matea) Kovačića? Ja sam to napravio. Ja sam doveo Modrića iz Zadra, Kovačića iz Linca i Brozovića iz Dragovoljca. Tri najbolja vezna na svijetu, a ni jedan se ne usudi reći ijednu lijepu riječ za mene jer znaju da bi ih zgazili. Ja znam da oni mene vole i cijene, ali njih je strah", naglasio je Mamić.

Na samom početku medijskog obraćanja, Mamić je objasnio razloge zbog kojih je sazvao konferenciju za novinare.

"Želio sam si priuštiti mir, život, opstojnost i moram reći da sam u tome gotovo pa uspio. Povod zašto sam danas pred vama je odluka Ustavnog suda objavljena prošle sedmice u kojoj se još jednom taj sud narugao meni i mojoj porodici i zdravoj pameti, pravdi, ljudskosti, moralu. Još jedan cirkus u režiji kriminalaca i lopova. Kažem im, nećete razbojnici, bando, kriminalčine na čelu s rektalnim alpinistom, huljom i uhljebom Šeparovićem... Isto vrijedi i za Vrhovni sud Republike Hrvatske. Jedni drugima drže ljestve. To važi i za sud u Osijeku za koje sam dokazao da su to kriminalci. Tu je i Državno sudijsko vijeće. Oni učestvuju u najvećim zlima u Hrvatskoj, a kada je moja porodica u pitanju, u njenom progonu", rekao je Mamić.

Takođe je istakao da se u Osijeku svaka presuda može kupiti "za litru i vodu", ali i da vlast voli korumpirane ljude na funkcijama kako bi njima mogla upravljati.

"Nezavisan čovjek je za njih opasnost", dodao je i potom se osvrnuo na hrvatske vlasti.

"Oni zatvore rafineriju u Sisku. Potpuno je normalno da su oni donijeli milijarde i milijarde kriminalnih odluka i štete za željeznice, ceste. To ih uopše ne interesuje. Ljudima bacaju pijesak u oči, a iza kulisa se događa uništavanje i porobljavanje hrvatskog čovjeka".

Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Mamić je ponovo "opleo" po pravosuđu Hrvatske.

"Banditi, Sodoma, Gomora. Vi ste najveća kolera, gori ste od potresa, gori ste od pandemije kovida, gori ste od ptičje gripe. Nema narod hrvatski budućnosti dok se vama ne stane na kraj. Vi ste tijela nepravde i zla. Vi banditi koji ste mi namontirali sudski postupak, jer djela za koje ste me osudili nikada se nisu dogodila. Pred vama stoji najpošteniji čovjek koji je ikada hodao Hrvatskom", podvukao je Maminjo.

Mamić je komentarisao i bivšeg ministra obrazovanja i sporta u Vladi Hrvatske Željka Jovanovića koji je ranije dobio spor protiv Mamića.

"On koji je silom htio uništiti Dinamo, reprezentaciju i fudbal, on dođe na 'Poljud' i sjedi u loži i uživa u rezultatima reprezentacije. Da sam ja bio tamo, on ne bi ni ušao u stadion. Zamislite tu drskost da je on govorio kako treba isušiti močvaru, a onda dođe slaviti uspjehe reprezentacije. Onda ga još predsjednik države uzme za svog savjetnika za sport. Zamislite vi tu bandu. Oni su izmislili konstrukciju optužnice da sam ja neovlašteno iznio novac iz Dinama", rekao je, između ostalog, Mamić.

"Majku vam j***m, operite benzinom svoja prljava, smrdljiva usta kada izgovarate prezime Mamić. Moja porodica je časna, nikada nikome ništa loše nismo uradili. Od čestite i poštene hrvatske porodice napravili ste najveći progon u Hrvatskoj. Mater vam j***m korumpiranu, bezobraznu lopovsku. Mater vam j***m šugavu i bezobraznu", uputio je Mamić još jednu poruku sudijama na osječkom sudu.

Medijima se, ipak, izvinio na psovkama.

Na kraju obraćanja poručio je pravosuđu da "mu popuše onu stvar" i zahvalio se svim prisutnima.

"Nisam siguran da ćete me opet vidjeti na press konferenciji. To nije moja želja. Ja sam siguran da sam sebi danas otežao pravnu situaciju. Hvala svima, hvala ljudima iz BiH. Nikad vas neću izdati ni prodati, uvijek ću biti vaš vjerni sin. Hvala vam puno", poručio je Mamić za kraj i završio konferenciju za novinare.

Podsjetimo, Zdravko Mamić je pobjegao u junu 2018. u BiH uoči izricanja prvostepene presude u Hrvatskoj, a brat Zoran mu se ondje pridružio ove godine nakon što je pravosnažno osuđen. Obojica su zatražila da kazne izdržavaju u BiH.

(mondo.ba)