Kraj velike karijere – u 47. godini! Oprašta se Dejan Plisnić, ikona fudbala Republike Srpske!

Nakon tri decenije aktivnog bavljenja fudbalom, Dejan Plisnić stavlja tačku na bogatu karijeru.

Izvor: MONDO/Nikola Kulaga

Predstojećeg vikenda, biće stavljena tačka na jednu bogatu fudbalsku karijeru – kopačke o klin će okačiti Dejan Plisnić (46), "ikona" fudbala Republike Srpske!

Anegdota kaže da "Plisnić brani otkako je Fudbalskog saveza Republike Srpske" – i zaista je tako! Karijeru je počeo u mlađim selekcijama Iskre iz rodnog Bugojna prije rata u BiH, a potom su se nizali Podgrmeč, Krila Krajine, Ljubić (u dva mandata), Borac, Polet iz Broda, dobojska i trnska Sloga i Tekstilac, gdje je proveo čak 11 godina.

A oproštaj će biti spektakularan – snage će na Gradskom stadionu u Derventi odmjeriti veterani Tekstilca i Crvene zvezde, u subotu od 18 časova.

"Jesenas sam završio karijeru, nisam igrao u ovoj polusezoni, međutim iz uprave kluba su izrazili želju da prirede oproštaj", počeo je Plisnić razgovor za MONDO.

Obzirom da u decembru proslavlja 47. rođendan, zanimao nas je, svakako, recept za dugovječnost među stativama.

"Prije svega, potrebna je ljubav prema fudbalu, prema nadmetanju, ali i konstantno treniranje. Ja i danas volim trenirati, nikad trening nisam izbjegavao. Moraš voljeti to, mora ući pod kožu i, hvala bogu, nisam imao mnogo povreda. Bilo je nekoliko u karijeri za toliko godina, tako da sa te strane mogu da budem izuzetno zadovoljan."

Kako ističe, svaki period karijere i svaki klub imali su svoju ljepotu.

"Ne mogu sad govoriti o nekom najljepšem periodu, ali Tekstilac mi je, eto, pružio priliku da se oprostim, to je bila njihova inicijativa. Trebalo je već da odem na more, na odmor sa porodicom, ali je njihova želja bila da se napravi taj oproštajni susret jer sam i ja dao dosta klubu, dao je i klub meni mnogo, kao i svaki gdje sam igrao. Jedanaest godina sam bio u Tekstilcu, ali me isto tako lijep period veže za Ljubić iz Prnjavora, gdje sam bio u dva navrata – jednom pet, jednom tri godine. Nisam toliko mijenjao klubove, igrao sam i u Borcu iz Banjaluke dvije godine, Sloga Doboj dvije godine, to su sredine gdje sam se zadržao i ostavio neki pečat. Dugo godina sam bio i u reprezentaciji Republike Srpske."

Izvor: MONDO/Nikola Kulaga

Zanimljiv je podatak da je tokom prvog mandata u klubu iz Prnjavora nanizao čak 132 prvenstvene utakmice bez zamjene.

"To je nešto više od četiri godine, govorim samo o prvenstvenim utakmicama. Četiri puna prvenstva i možda još 5-6 utakmica tog petog prvenstva, tako da je to baš jedan raritetan podatak. Isto tako, što je zanimljiv podatak, tokom karijere sam dobio samo jedan crveni karton, penal sam neki napravio. Nikad nisam imao neke ekscese."

Tokom karijere duge tri decenije, ističe da je stekao mnogo prijatelja.

"To je najbitnije od svega! Sa mnogo ljudi sam igrao, dijelio dobro i zlo, sav mi je život nekako u fudbalu. Već šest godina sam uporedo trener u klubu i koordinator omladinskog pogona, sa kadetima smo sad napravili istorijski uspjeh za našu sredinu (osvojeno drugo mjesto u Omladinskoj ligi BiH, op.a.). Sva tri sina su u omladinskom pogonu kluba i sa te strane sam veoma ponosan."

Svi dalji planovi su mu, u ovom trenutku, vezani za trenerski posao u klubu iz Dervente.

"Prije tri godine sam stekao UEFA A licencu, prije 5-6 sam položio za B. Uglavnom, to je nešto što me ispunjava. Uporedo sam radio i sa djecom u omladinskom pogonu, ali i kao pomoćnik trenerima u prvom timu još dok sam i igrao. Posljednjih šest mjeseci sam bio pomoćni trener Dariju Puriću, a uz vodim i kadete", navodi Plisnić, koji je, prema dostupnim informacijama, uknjižio oko 1030 utakmica među stativama.

Izvor: FK Tekstilac/Nikola Kulaga

"Vodio sam jednu evidenciju, to su samo utakmice na kojima sam igrao. Kad sam bio rezerva, to nisam ni pisao. Kao mlađi sam čuvao i neke isječke iz novina, dok je to bilo aktuelno, sad su neka druga vremena."

Mnogo je, kaže Plisnić, bilo lijepih trenutaka tokom bogate karijere i teško je odlučiti se za najljepši.

"Lijep je bio ulazak sa Tekstilcem u Prvu ligu prije 7-8 godina, to je nešto što pamtim. Isto tako, i Premijer liga BiH sa Borcem, sa Ljubićem je isto tako bilo lijepih momenata... Uživao sam u svemu tome, i tu djecu učim da, šta god radiš u životu, treba da se ponašaš odgovorno prema tome."

Da li se moglo više, da li se za nečim žali – pitanje je kad se podvuče crta nakon svega...

"Kad je i kvalitet fudbala bio puno bolji, u nekom poslijeratnom periodu, ali smo bili dosta zatvorena sredina, nisi lako mogao otići kao sada. Nije nam bilo kao novim generacijama, ali je bio veći kvalitet fudbala. A ja sam se uvijek držao one da kad donesem neku odluku, da ne razmišljam šta sam mogao, da li sam mogao ovo ili ono... Išao sam dalje, tražio najbolje rješenje u datom momentu, a sigurno da sam pravio tih nekih grešaka, da sam mogao negdje više ili manje. Ne može se to sada znati, ne žalim puno za nečim, gdje god sam odlazio išao sam da branim, nisam puno mijenjao sredine i mogu reći da sam zadovoljan ostvarenom karijerom", zaključio je Plisnić razgovor za MONDO.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!