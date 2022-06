Voleo bih da se Prosinečki vrati u srpski fudbal! Gledao ga kao klinac, a sada mu bio rival: Veličina, a normalan čovjek

"Čovjek je takva veličina, a opet tako normalan", rekao je srpski trener

Izvor: MN PRESS

Čukarički je u drugu nedjelju priprema na Bledu ušao sa pobjedom protiv Olimpije (3:2). Uz prvi trijumf u Sloveniji, Brđani su pružili i veoma dobru igru, i sa timom koji je startovao i koji bi trebalo da bude spreman za prve izazove u sezoni, ali i mlađim snagama, koji su dobili šansu tokom drugog poluvremena.

Nova sezona Superlige počeće 9. jula, a Čukarički počinje učešće u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu 21. jula, pod vođstvom novog trenera, Dušana Kerkeza. On je istakao da je u subotu uživao u susretu sa trenerom Olimpije Robertom Prosinečkim i da je "Veliki Žuti" za njega bio velika inspiracija.

"Kad sam bio mali gledao sam ga i uživao, kao i svi klinci u vrijeme kad je igrao u Crvenoj zvezdi, Realu i Barseloni. Čovjek je takva veličina, a opet tako normalan. Bilo mi je izuzetno drago da se upoznam sa njim. Volio bih da se vrati u srpski fudbal i da ponovo vodi neki klub".

Robert Prosinečki (53) bio je u Crvenoj zvezdi na početku trenerske karijere, od 2010. do 2012, a poslije toga je vodio Kajzeri, reprezentacije Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine, kao i Denizli i od ovog proljeća Olimpiju. Čukarički je u duelu protiv njegovog tima pružio dobru igru.

"Zadovoljan sam mladim igračima, pokazali su da možemo ozbiljno da računamo na njih u ovoj sezoni. Talenat ništa ne znači, igrači moraju da na terenu pokažu da zaslužuju da igraju. Ali, generalno, nisam iznenađen mladim igračima. Godinama unazad je praksa u Čukaričkom da su oni priključeni prvom timu i uvijek su na dosta visokom nivou", kazao je šef struke "brđana" za klupski sajt.

Bivši igrači Zvezde i Partizana, Luka Adžić i Đorđe Ivanović, dva krilna napadača, odmah na startu su pokazala da će biti velika pojačanja Čukaričkog. "Zato smo ih i doveli. Ali, fudbal je timska igra. Bez ostalih, ne devet, već 20 i kusur igrača, njih dvojica ne mogu ništa. Za mene je tim sve i dokle god kolektiv radi dobro i ispunjava zahtjeve uvijek će neko da iskoči. Da li to bio Adžić, Ivanović, Uroš Miladinović, nije bitno. Važno je da kao tim dobro radimo – istakao je Kerkez.

Duel Čukaričkog i Olimpije obilježile su i sudijske greške. Arbitri su bili najslabiji dio inače vrlo kvalitetnog prijateljskog susreta. Olimpiji je na primjer priznao gol poslije nedosuđenog očiglednog prekršaja na Nikoli Vujadinoviću.

Ni penal za nas u prvom poluvremenu nije bio i treba da budemo iskreni. Kao što je bio faul prije nego što smo primili gol. Dešavaju se takve stvari na pripremama, jer su to sudije nižeg ranga, koje vjerovatno uče. Igrači su ostali smireni i to je bitno, nema razloga da se stvara tenzija i bitno je da ostanu koncentrisani na igru. I prvotimci oba tima su to učinili, što je za svaku pohvalu".

Istakao je Kerkez još jednom veliko zadovoljstvo odrađenim prelaznim rokom.

"Zadovoljan sam raspoloživim snagama. Mi treneri ćemo uvijek da tražimo još. Sad još očekujemo da dođe centarfor. Sportski direktor Matijašević sa predsjednikom Draganom Obradovićem i tehničkim direktorom Goranom Grkinićem odradio je fenomenalan prelazni rok. Rukovodstvo kluba se trudi da nam omogući sve. Rad je na visokom nivou, samim tim su opravdane visoke ambicije".