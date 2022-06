Govorili da se za*ebavam, a evo šta se zaista desilo! Fejsa prvi put u Partizanu otvorio dušu!!

Iskusni vezista otkrio kako je proveo prethodnih pola godina u Humskoj. Govorio o teškoj povredi, razgovoru sa Stanojevićem, povratku na teren...

Izvor: MN PRESS

Partizanov vezista Ljubomir Fejsa (33) vratio se prošle zime u Humsku poslije više od 10 godina, ali je u Superligi odigrao samo dvije utakmice. Dok je bio van terena, trener Aleksandar Stanojević govorio je da Fejsa povrijeđen, da nije ušao u ritam kada je trebalo i da ga čeka na treninzima, a trofejni veteran sada se oglasio i poručio da je povratak u klub shvatio ozbiljno i da je od prvog dana maksimalno posvećen.

On je u intervjuu za B92.net otvorio dušu i prepričao šta je sve prošao u prethodnih pola godine.

"Puno se pričalo o tome. Jako mi je krivo zbog toga i hvala vam što imam priliku da to objasnim. Kada sam došao u januaru, otišao sam u Tursku i bio sam stvarno potpuno spreman. Na trećem ili četvrtom treningu desila se situacija da sam dobio takav udarac direktno u koljeno da sam mislio da je prelom koljena i da sam završio svoje. U pitanju su bili unutrašnji ligamenti i bilo je najavljeno da će to biti pauza od tri nedjelje. Kada sam se vratio za Beograd, uradili smo snimak magnetom i vidjeli da je to bilo gotovo pred pucanjem! Nije postojala nikakva šansa da se vratim u naredna tri mjeseca", rekao je on.

Fejsa je u dahu nastavio da mu je žao zbog svega što se dogodilo i da su ga pogodile priče o njemu u javnosti. Uostalom, popularan je postao i video snimak da "Fejsa čuva djecu".

"Šef Stanojević je govorio da moram da se spremim i tada su krenule priče u javnosti, koja je uvijek spremna da osudi. Govorili su da sam došao nespreman, da se zaje*avam, a ko me poznaje zna da ću sve da uradim, ali neću doći da se zaje*avam... Jednostavno, nisam taj tip. Da sam znao da će to da se desi ne bih došao na taj trening. Meni je bilo najviše krivo, i zbog kluba, šefa i svega. Došao sam da pomognem, a ne da se zezam".

Ivica Iliev i Ljubomir Fejsa na startu priprema

Fejsa je debitovao tek 1. maja, u pobjedi na gostovanju Napretku u Kruševcu.

“Kada sam bio spreman, tada je bilo na šefu da li ću da igram ili neću i isključivo je njegova odluka bila da li će da me ubaci ili ne. Došao sam i rekao mu da sam spreman, to je bilo pred 'vječiti' derbi, ali je on već imao oformljen vezni red, da nisam prošao pripreme sa njima i odluka je bila njegova. Nema ljutnje, ali mi je samo bilo krivo zbog toga. Zato sam želio ovo javnosti da kažem šta se zapravo desilo. Bio sam skroz spreman, desio se taj udarac i ja tu nisam mogao ništa”, ispričao je Fejsa.

Kao sljedeće, logično pitanje jeste: kako se sada osjećaš?

“Sada sam odlično. Na treninzima je prisutna neka nova energija. Osjećam se veoma dobro i koristimo pripreme da se spremimo najbolje moguće. Samo neka zdravlje bude kako treba i sve će biti u redu”, dodao je Fejsa za B92.net.