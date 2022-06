Dudić poslije "iksa" sa TSC-om: 80 posto utakmice je bilo dobro, odigrai smo u visokom intenzitetu!

Strateg Sarajeva imao je razloga za zadovoljstvo nakon duela sa timom iz Bačke Topole.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbaleri Sarajeva remizirali su sa srpskim superligašem TSC-om rezultatom 1:1 u prvoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Sloveniji.

Timu kojim komanduje Feđa Dudić bila je ovo, ukupno gledano, druga provjera. Prvu su odradili na domaćem terenu, gdje su prije šest dana deklasirali Iskru iz Danilovgrada (7:1).

"Bila je ovo jedna odlična utakmica, jedan odličan protivnik. Pričao sam sa njihovim trenerom prije utakmice, njima je ovo faktički generalka, njima sljedećeg vikenda počinje prvenstvo. Oni se poslije ove utakmice vraćaju u Srbiju i za vikend će odigrati jednu laganu utakmicu, tako da je ovo za njih dobra provjera. Isto tako i za nas, približava nam se prvenstvo, imamo još 17-18 dana", rekao je Dudić, istakavši da je za Sarajevo "80 posto utakmice bilo dobro".

"U prvih 15 minuta smo bili jako loši, veoma loš je bio ulazak u utakmicu, dozvolimo korner pa loše stanemo na prekid, u jednom izlasku na presing ne pomjerimo kako treba iako smo dogovarali da nećemo tako jer nam ostane rupa... Isto tako, ekipa TSC-a je jako dobra, tehnički dotjerana, hoće da igra, odmah to iskoristi i tako smo i primili gol. Od tog gola, mislim da je sve bilo na našoj strani, dosta šuteva, dosta intervencija, mislim da je golman odbranio 3-4. Pogotovo mi je žao one prilike Dala Varešanovića, zaista je bila vrhunska i bio bi to jedan fenomenalan gol. Uglavnom, bilo je jako dobro, na kraju mislim da smo zasluženo izjednačili, poslije toga opet promjena njihovog sistema 3-5-2, gdje ne odgovorimo kako treba, ostavimo rupu u jednoj situaciji, ali Belmin (Dizdarević) je to odbranio, pohvalio bih ga ovaj put, u dvije od tri situacije je jako dobro reagovao", kaže Dudić, naglasivši da se u ovom meču uradilo što se i planiralo.

Drugu i posljednju utakmicu u Sloveniji Sarajevo će odigrati 5. jula protiv Celja, a po povratku u BiH još će odmjeriti snage sa GOŠK-om.

"Vidjela se naša namjera, vidjelo se ono što želimo da radimo. U jednom visokom intenzitetu odigrana je utakmica i mogu da čestitam momcima. Bitno je da se ne gubi i u prijateljskim utakmicama, iako govore da nije bitan rezultat. Bitan je u svakoj, tako gradiš samopouzdanje i pobjednički mentalitet, vidjeli ste i Suljića kad je dao gol, ide po loptu, trči, to je nešto novo, želimo u svakoj utakmici da pobijedimo i tako ćemo se i postavljati svaki put", istakao je Dudić.

