Zvezda dobila ponudu koju ne može da odbije! Mitar Mrkela se oglasio o najtraženijem igraču - "Teško ćemo ga zadržati"

"Imamo dosta jaku ponudu za njega", rekao je sportski direktor Zvezde

Uoči pripremne utakmice Crvena zvezda – Koper, sportski direktor crveno-bijelih Mitar Mrkela govorio je o aktivnostima šampiona Srbije u prelaznom roku. Do sada su u tim Dejana Stankovića došli krilni napadač Osman Bukari (23) iz Genta i centralni vezista Kings Kangva (23) iz Arsenala iz Tule, a Zvezda i dalje aktivno prati tržište.

"Bukari je doveden da bismo imali otvorenu desnu stranu. Mi smo posljednjih nekoliko godina imali uglavnom Bena, koji i nije klasično krilo, već neki špic igrač po toj strani, ne ističe se aktivnošću. Vidite ga u šesnaestercu, tamo je izuzetno opasan i nije bez razloga postao jedan od najboljih stranaca u našem fudbalu. Bukari je klasično krilo, više asistent, paker, imaćemo drugu situaciju. Brzinu, centaršuteve, proboj. Dobićemo drugu fizionomiju ekipe u odnosu na ranije", rekao je Mrkela.

Upitan za ponude i odlaske, Mrkela je priznao da će biti teško zadržati mladog štopera Strahinju Erakovića (21).

"Već su neki otišli na pozajmice, da ne nabrajam. Ima interesovanja za naše igrače. Rekli smo da ključni igrači neće ići nigdje, tu mislim na njih sedam-osam. Generalno, neće otići do kraja kvalifikacija za Evropu. Imamo dosta jaku ponudu za Erakovića. Ima i nekih drugih ponuda za njega, konkretno iz Francuske, koje su stigle prije neki dan. Teško će biti zadržati ga. Mlad je, cifre koje Zvezda dobija za njega su one koje ne mogu da se odbiju. Odgovorio sam na pitanje o odlascima. Eraković će moći da ode, ali kada se završe kvalifikacije", poručio je on.

Istovremeno, bliži se istek ugovora nosilaca igre. U toku su pregovori sa kapitenom i golmanom Milanom Borjanom, koji će biti slobodan u ljeto 2023, kao i sa Sekuom Sanogoom, koji je pod ugovorom do kraja 2022. godine.

"Borjan ima još godinu dana, sa Sanogom pričamo o produžetku, ističe mu na zimu, mislim da ćemo napraviti neki dogovor. Značajan je igrač za nas, igra na poziciji koju ne možemo da pokrijemo ako ode. Vjerujem da ćemo naći zajednički jezik sa njim. Borjanu je ponuđen novi ugovor, važan je za Zvezdu i kao golman i čovjek. Napravio je istorijske uspjehe sa timom. Lično bih volio da ostane i završi karijeru u Zvezdi i da poslije toga bude na nekoj poziciji u klubu", poruka je Mrkele.

Ko će biti "bonusi" sljedeće sezone, odnosno koji fudbaleri mlađi od 21 godine će nastupati u Superligi? Mrkela je spomenuo i krilnog napadača Vladimira Lučića, koji je bio strijelac u prethodnoj pripremnoj utakmici u Sloveniji i igra po lijevoj strani.

"Zadržaćemo četiri igrača, Stanića, Motiku, vidjećemo Stankovića, Lekovića. Vidjećemo da li Lučića. Pričaćemo kada se završi ciklus priprema i meč sa Zenitom, tada će se konkretno znati ko će konkurisati za mjesto bonusa", rekao je Mrkela.

"Bonus će biti onaj ko najviše može da doprinese timu. Eraković je izrastao u igrača koji je bio bonus, igrao bi i bez toga. Debitovao je za 'A' reprezentaciju, nadam se da će i neko od njih biti u toj poziciji. Lučić se ozbiljno nameće, igra još bolje, vidjećemo. Problem je što na toj poziciji imamo dosta igrača koji su okosnica i glavni igrači tima. Postavlja se pitanje koliko će imati prostora za igru i tu je neka situacija gdje treba da donesemo odluku da li je pametnije zadržati ga, jer to zaslužuje, ali da li će se razvijati bez utakmica? Treba napraviti dobru analizu i procjenu", rekao je Mrkela.

Kakva je situacija sa Nemanjom Motikom? Prošle zime došao je iz Bajerna i veliki je talenat, ali to još nije konkretizovao i izborio se za minutažu. Ni na minulom Evropskom prvenstvu u svom uzrastu nije ostavio zapažen utisak.

"Sve zavisi od toga kako se ko bude pokazao. U Zvezdi nema prostora za emocije, ako igraš dobro, bićeš u ekipi, ako ne, ne može niko da ti pomogne. Takva je situacija i sa bonusima. Svako od njih je tu da bi dobio šansu i da ga istrpimo. Mlađima je potrebna pažnja, da postoji strpljenje. Dobro se razvijaju. Svi koji su bili sa reprezentacijom došli su u dobroj formi, imaće minutažu. U prošloj polusezoni bila su petorica bonusa, svi su dobili šansu, tako će biti i sada", poručio je Mrkela.