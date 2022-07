Izgubio se na kultnom stadionu, pa 11 godina bio beskućnik: 20 evra u džepu, vreća za spavanje i potpuno novi život!

Švajcarski navijač se izgubio na kultnom stadionu, pa ostao da živi kao beskućnik u Milanu narednih 11 godina!

Izvor: aargauerzeitung/printscreen

Švajcarski penzioner Rolf Bantl ima nevjerovatnu životnu priču. On je sa prijateljima davne 2004. godine otputovao u Italiju da bi na stadionu "Đuzepe Meaca" gledao meč Intera i Bazela. Bio je to okršaj trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona i potpuno je promijenio život ovog čovjeka.

Rolf je tokom meča otišao do toaleta, a prilikom povratka na tribinu izgubio je kontakt sa ljudima koji su mu pravili društvo na ovom putovanju. Tu je počela njegova avantura koja je trajala više od decenije!

Pošto u životu nije imao nikakvih obaveza, odlučio je da ostane. Počeo je da živi na ulicama Milana.

"Počeo sam da uživam u slobodi. Sve je krenulo tako što sam se našao u pogrešnom dijelu stadiona. Imao sam kod sebe oko 20 evra i nisam imao mobilni telefon. Odlučio sam da kada izađem sa stadiona samo lutam Milanom. Ljudi su počeli da mi daju hranu i cigarete, a jedan student mi je poklonio vreću za spavanje", priča Rolf.

Njegova priča je nevjerovatna posebno zato što su ga prijatelji tražili po Italiji!

Nestanak je uredno prijavljen policiji, ali je potraga ubrzo prekinuta jer Rolf Bantl nije imao porodicu. Da je potrajalo, vjerovatno bi ga nakon nekog vremena pronašli u rehabilitacionom centru u kojem se jedno vrijeme liječio od alkoholizma.

Čak ni tada niko nije primijetio da je on potpuni stranac koji već godinama živi na ulicama Milana. Do tog otkrića stiglo se tek kada je pao i povrijedio bedrenu kost, a u bolnici shvatili da on nije osiguran u Italiji. Tada je kontaktirana Švajcarska, a on je prebačen u dom za stare u toj zemlji.

Čak 11 godina nakon što se izgubio na stadionu Rolf je stigao u rodnu zemlju. Više od decenije je živio na ulicama Milana, jeo ono što mu poklone prolaznici, tuširao se jednom nedjeljno i spavao u vreći koju mu je poklonio student čijeg se imena ne sjeća.