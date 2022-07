Nekada najveći talenat regiona se vraća u Hrvarsku: Igrao u tri šampiona Evrope, sad potpisuje za Rijeku!

Još jedan bombastičan transfer iz Hrvatske, pošto nekadašnji fudbaler Barselone i Milana stiže na Rujevicu.

Tokom prethodnih nekoliko godina poznati hrvatski fudbaleri redovno su se vraćali u HNL i oblačili dres nekog od najvećih timova, a taj trend nastavljen je i ovog ljeta. Čini se da je sada Rijeka tim koji je uspeo da privuče najviše zvučnih imena, a posljednje u nizu je momak kojeg su svojevremeno najavljivali kao najtalentovanijeg igrača Evrope.

Reč je o Alenu Haliloviću (26), bivšem igraču zagrebačkog Dinama i jednom od ljubimaca Zdravka Mamića. On se osam godina nakon odlaska iz Zagreba u Barselonu vraća u hrvatski fudbal i narednih dana će - čim prođe ljekarske preglede - biti predstavljen kao novi fudbaler Rijeke.

Biće to prilika da "hrvatski Mesi" oživi karijeru koja je već godinama u padu. On je svojevremeno, još kao tinejdžer, iz Dinama prešao u Barselonu i to se nije ispostavilo kao pravi potez. Odigrao je samo jedan meč za prvi tim i veći dio sezone proveo u B ekipi, da bi ga Katalonci naredne sezone poslali u Hihon na pozajmicu. Uslijedio je transfer u Hamburg, pa pozajmica u Las Palmas, a zatim transfer u Milan koji ga je slao u Standard iz Liježa i Herenven.

Iako je bio pod ugovorom sa Barselonom, Hamburgom i Milanom u redovima ta tri šampiona Evrope upisao je samo 11 mečeva.

Djelovalo je da je Alen uspio da pronađe sebe u Čempionšipu pošto je odigrao sasvim solidnu sezonu za Birmingem, a priliku da se vrati u formu dao mu je i Veljko Paunović koji ga je doveo u Reding. Ipak, hrvatski fudbaler je bio u nemilosti novog trenera nakon što je srpski stručnjak dobio otkaz u Engleskoj, pa se ni prethodne sezone nije naigrao.

Bile su tu i povrede zbog kojih Rijeka strepi pred lekarske preglede, ali jasno je da su svi ostali detalji dogovoreni. Alen Halilović je već stigao na Rujevicu i trebalo bi da bude "desetka" Riječana u predstojećoj sezoni.

To će izazvati nove kontroverze u hrvatskom fudbalu jer je ovaj momak svojevremeno nosio dres Dinama, sa kojim se nije rastao u sjajnim odnosima. Iako je Mamić obožavao i "skidao sa kamiona" da ne ode iz kluba, Alen je rano donio odluku da se preseli u Barselonu i u Španiji pokuša da izgradi karijeru.

Sada će pokušati da je spasi u timu koji je samo ovog ljeta doveo nekoliko zvučnih pojačanja. U klub su stigli Matej Mitrović (Klub Briž), Mateo Pavlović (Amijen), Anton Kresić (Atalanta) i Haris Vučkić (Saragosa), dok je Mario Vrančić tokom naredne sezone na pozajmici iz Stouka.

