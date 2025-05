"Ma šta vam je, nisam ja Nikola Jokić": Cijela Amerika bruji o košarkaškom čudu, a njega je sramota

Deni Volf je igrač Mičigena koji će ove godine izaći na NBA draft, sezona za njim bila je veoma upečatljiva - bio je lider svog tima i zbog toga ga često upoređuju sa Nikolom Jokićem.

Danijel Abraham Volf košarkaš Mičigena biće jedan od učesnika na predstojećem NBA draftu, za njegovu igru kažu da je jedinstvena - baš onakva kakva je i igra Nikole Jokića. Mladog reprezentativca Izraela već sad upoređuju sa Srbinom, zbog njegovih vještina baratanja loptom i dodavanja.

Nije mnogo igrača na NBA sceni koji du dominantni pod košem i uz to odlični asistenti. Te osobine rijetko se viđaju, a za njih su pretežno zaduženi igrači sa prostora Evrope, koji su sjajna motivacija Deniju. "Ima evropskih visokih igrača koji čine da igra izgleda veoma lako", rekao je Volf o NBA igračima koji su mu uzor za "On 3". "Nikola Jokić, Alperen Šengun (Hjuston) Domantas Sabonis (Sakramento), da nabrojim samo neke. Trudim se da uzmem dijelove od svih njih."

Na pitanje sa kim bi se uporedio, Deni nije želio da izabere posebnog igrača. "Mješavina svih tih momaka. Trudim se da uzmem po malo od svih njih. Oni su neki od najboljih igrača na svijetu i trudim se da ih imitiram koliko god mogu."

Ipak, najčešće poređenje koje je dobijao bilo je ono sa Nikolom Jokićem, ali skromni reprezentativac Izraela istakao je da je riječ o najboljem igraču na svijetu, te nije želio pretjerano da se poistovjećuje. "To je najbolji igrač na svijetu. Trudim se da praktikujem njegovu i igru drugih momaka, a ljudi jednostavno kažu da sam odličan dodavač i to je ono što Jokić radi. To je čast, ali govorimo o najboljem igraču na svijetu", postiđeno je rekao mladić.

Ko je Daniel Volf?

Momak rođen u Glenkou u Ilinoisu ima 21 godinu, ali bez obzira na to što je rođen u SAD, jevrejsko porijeklo omogućilo mu je da postane reprezentativac Izraela, kao naturalizovani državljanin. Već sa 20 godina zaigrao je za nacionalni tim na Evropskom prvenstvu U20 u Grčkoj 2023. Tom prilikom prosječno je bilježio 17,7 poena i po tom prosjeku bio je drugi skorer na turniru.

Volf je predvodio reprezentaciju Izraela do srebrne medalje nakon što je tim Francuske bio bolji u finalnom meču, ali košarkaš Mičigena imao je sjajnu statistiku, osim dvocifrenog učinka u poenima, on je na turniru bilježio i 12 skokova, 2,7 asistencija i 1,3 blokada u devet odigranih utakmica.

Kako je izgledala koledž karijera Volfa?

Volf igra na poziciji krilnog centra ili centra, a da bude prepoznat kao veliki potencijal pomogla mu je koledž košarka. Najprije je nosi dres Jejla od 2022. do 2024. Bilo je to iznuđeno rješenje, jer nije uspio da dobije stipendiju željenog fakulteta Mičigena. Na prvoj godini njegov učinak je bio skroman, bilježio je 2,6 poena i 2,1 skok, ali posljednja dva izdanja u ligaškom dijelu sezone nagovijestila su njegov talenat, tad je u prosjeku davao sedam poena, što je izuzetan napredak u odnosu na ostale mečeve.

Već naredne godine dobio je priliku da se nađe u startnoj postavi. Već u prvim mečevima postigao je rekord karijere pošto je ubacio 21 poen i uhvatio 11 skokova protiv Univerziteta Garden-Beb. Zahvaljujući sjajnim parijama čak pet puta je ponio titulu igrača nedjelje Ajvi lige, tokom tog perioda prosječno je bilježio 17,6 poena i 10 skokova.

U sezoni 2023/24 njegovu dominaciju najbolje je opisala statistika - predvodio je igrače u ligi sa 310 skokova, od čega je 247 bilo u odbrani, a to je 9,7 uhvaćenih loptu po meču. Našao se na drugom mjestu po broju blokada u ligi pošto ih je nanizao 43, na istom mjestu se našao i po broju ukradenih lopti (33), dok je bio četvrti po procentu šuta iz igre.

Dolazak u Mičigen

Momak visok 213 centimetara je dvije godine kasnije uspeo da ostvari san i 20. aprila 2024. zaigra za Mičigen, a već u prvoj utakmici pokazao je da će biti lider na terenu - vodio je tim sa 19 poena i 13 skokova, uz tri blokade i po dvije ukradene lopte i asistencije. U martu je bio imenovan i za finalistu za nagradu Karl Meloun koja se svake godine dodeljuje najboljem krilnom centru.

Deni Volf igrač Mičigena Izvor: YouTube/@NoCeilingsNBA

Njegov prosek u Mičigenu iznosio je 13,2 poena, 9,7 skokova, 3,6 asistencija i 1,4 blokade po utakmici. Ipak, sezonu nije nastavio do kraja jer je želio da se posveti NBA draftu. "Prilično je nestvarno. Nisam baš mnogo igrao u srednjoj školi. Nisam mnogo igrao ni prve godine na fakultetu, ali sam imao sjajne poslednje dvije godine i nadam se da je ovo početak jednog velikog košarkaškog putovanja."

"Moje košarkaško putovanje je bilo sve samo ne linearno. Bilo je uspona i padova. Kada kažem momcima sa kojima treniram na preddraftu u Los Anđelesu da sam prosječno postizao tri ili četiri poena u srednjoj školi, niko mi ne vjeruje. Mnogo drugih momaka je prosječno postizalo 20 poena po utakmici u srednjoj školi."

