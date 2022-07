Novo pravilo na Svjetskom prvenstvu, a ne uvodi ga FIFA! Igrači bi u Kataru mogli u karantin, šta to znači za Srbiju?

Još uvijek nije poznato da li će ta odredba biti mijenjana do početka Mundijala 21. novembra.

Izvor: MN Press/Profimedia

Predstojeće Svjetsko prvenstvo u Kataru će biti istorijsko! Igraće se u novembru i decembru, neće biti alkohola na stadionima, a FIFA je uvela i novo pravilo za ofsajd poslije kojeg fudbal nikad neće biti isti.

Ali to nije sve - sada bi za Mundijal u Kataru moglo da bude "uvedeno" još jedno novo pravilo, a koje se tiče igrača koji nisu vakcinisani protiv korona virusa. I ne, za to pravilo FIFA nije kriva!

Biće ovo prvo Svjetsko prvenstvo koje se igra od početka pandemije, pa će stoga i neka nova pravila i smjernice morati da postoje ne bi li reprezentacije za to mogle da se pripreme.

Zbog dugih sezona, ali i pandemije, FIFA je dozvolila da reprezentacije na Svjetsko prvenstvo vode po 26 umjesto 23 fudbalera, a sada je poznato i šta će biti sa nevakcinisanim igračima.

Kako javljaju britanski mediji, svi igrači koji nisu vakcinisani, po ulasku u Katar će morati da idu u petodnevnu samoizolaciju!

Organizatori turnira su u utorak potvrdili da su trenutni uslovi ulaska u Katar takvi da svi strani državljani koji nisu vakcinisani moraju da idu u izolaciju od pet dana, pa će i zbog toga određeni fudbaleri vjerovatno morati u karantin.

Britanski "Telegraf" navodi koji su to igrači u Premijer ligi koji trenutno nisu vakcinisani, a sumnja se da su među njima Ngolo Kante, Ruben Loftus Čik, Kristijan Benteke, Ebereči Eze...

Nije poznato da li će Katar do početka Mundijala 21. novembra mijenjati svoja pravila o ulasku u zemlju, ali to ne bi trebalo da mnogo utiče na reprezentaciju Srbije čiji igrači proteklih mjeseci bez problema nastupaju u najrazličitijim dijelovima Evrope i igraju međunarodna takmičenja. U svakom slučaju, ako se ovo pravilo ne bude mijenjalo, selektori bar nekih od 32 reprezentacije će morati da se i na to prilagode.

Srbija će u Kataru igrati protiv Brazila, Kameruna i Švajcarske, a dva susreta odigraće na stadionu "974" koji je napravljen od kontejnera: