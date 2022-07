Nakon Brazilca i Argentinac stigao u Slobodu: "Franko mi je pričao o klubu, ovo je izazov i jedva čekam prvenstvo"!

U Novi Grad u dva dana stigla dva Južnoamerikanca.

Izvor: Facebook/FK Sloboda Novi Grad

Sloboda Novi Grad ulazi u novu sezonu Prve lige RS sa velikim ambicijama, doveden je trener Darko Vojvodić, a stigla su i prva pojačanja.

Dan nakon što je stigao Brazilac Natan Krepaldi da Kruz klub iz Novog Grada potpisao je još jednog Južnoamerikanca.

Argentinac Huan Hoze Fontemaći novi je igrač Slobode, objavio je eklub na svom facebook profilu.

"Drugo pojačanje našeg kluba u ovom prelaznom roku je Huan Hoze Fontemaći - argentinski vezni igrač, rođen 06.09.1996.godine", objavila je SLoboda.

Fontemaći je nastupao za argentinske klubove Independiente Rivadavia, Atletiko Argentino i Fero Karil Oeste, te Kalundborg iz Danske, sada se odlučio da dođe u Bosnu i Hercegovinu.

Na njegovu odluku uticao je i njegov nekadašnji saigrač Franko Abrego, koji je od februara u Slobodi iz Novog Grada.

"Franko mi je pričao o klubu, a zahvalan sam Bogu što sam dobio priliku da dođem ovdje. Srećan sam zbog dolaska u Slobodu i jedva čekam da počne prvenstvo", rekao je za MONDO Fontemaći.

Argentincu će trebati neko vrijeme da se navikne, ali očekuje da će to biti lakše sa saigračima iz Južne Amerike.

"Znam da je fudbal u BIH dobar, a raduje me što imam saigrače iz Južne Amerike, sa Frankom sam igrao još u Argentini. Vjerujem da će mi to pomoći da se adaptiram. a već su me saigrači dobro primili, kao i ljudi iz uprave", rekao je Fontemaći.

Njegova ekipa na startu Prve lige RS 6. avgusta igraće protiv Slavije iz Istočnog Sarajeva.