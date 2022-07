Srbin zaplakao dok je napuštao Zagreb! "Majstore, 'ajde ti okreni avion...", o ovim riječima bruji čitava Hrvatska!

Komnen Andrić nije bio standardan u Dinamu iz Zagreba, ali je uživao tamo u posljednje tri godine.

Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler Komnen Andrić napustio je ovog ljeta zagrebački Dinamo i prešao u Klermon. Iako nije bio standardan na "Maksimiru", uživao je u Hrvatskoj i do posljednjeg trenutka se nadao da će se dogoditi preokret u pregovorima i da će moći da ostane u redovima "modrih".

Na kraju je Dinamo za njega dobio oko milion evra, a Komnen Andrić se emotivno oprostio od saigrača, kao i od grada u kome je nastupao od 2019. godine, s tim da je još dvije sezone bio u Zaprešiću, praktično predgrađu Zagreba.

"Ne znaš kome je bilo teže na oproštaju. Skupilo se desetak igrača, sjedili smo malo i evocirali uspomene. Meni knedla u grlu, njima nije lako. To su ti trenuci koje pamtiš cijeli život. I dokaz da ostavljaš nešto iza sebe. I tako mi sjedimo, pričamo i oni mi kažu: "'Ajde Baka da se ti lijepo zahvališ Francuzima i ostaneš s nama. Mi ćemo se skupiti i platiti ugovor". I sada ti reci meni kako da ostanem imun na to?", ispričao je emotivni Andrić u intervjuu za "Germanijak" i objasnio da je nadimak "Baka" nastao od uzrečice brate koja se pretvorila u baka.

Andrić je objasnio da je znao da će morati da ode jer je došao Josip Drmić, dok ostatak konkurencije u napadu ima višegodišnje ugovore, tako da je Srbin bio najbliži odlasku.

"Ma, razočaran sam što sam otišao. To je jedino. Jer sam se do posljednjeg trenutka nadao da će se nešto promijeniti, da ću dobiti novi ugovor i ostati tu do kraja karijere. Ja sam takav. Emotivan. Kad se vežem negdje, onda plačem. Dižem se u avionu prema Francuskoj, gledam Sljeme, tražim stadion i kada sam ga vidio - krene nostalgija. Razmišljam, džabe pare, džabe sve. Majstore, aj ti okreni avion i spusti me u Zagreb, vrati me kod mojih. No, svjestan sam što je život profesionalca", rekao je Komnen Andrić koji je za šampiona Hrvatske postigao ukupno 16 golova.

Andrić je u karijeri igrao još za OFK Beograd, Radnički Kragujevac, Belenenseš, Žalgiris i Inter Zaprešić, a pred odlazak u Ligu 1 poručuje da će se jednog dana vratiti u Dinamo.