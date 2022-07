Užas nakon meča Zvezdinog rivala - direktor tukao navijača: Izgubili, pa napravili haos na terenu! (VIDEO)

Nemile scene viđene su u Jerevanu, nakon što je Pjunik izgubio od Didelanža.

Izvor: Twitter/screenshot/@hrachoff

Fudbaleri Crvene zvezde čekaju protivnika u trećem kolu kvalifiakcija za Ligu šampiona, a nakon prvog meča druge runde bliži su Luksemburgu. Didelanž je u Jerevanu minimalcem savladao Pjunik, a taj rezultat se nije svidio navijačima domaćeg tima. Pojedini navijači utrčali su u teren, a direktor kluba udario je jednog od njih!

Šokantan snimak pojavio se na društvenim mrežama, na njemu je jasno da generalni direktor Kim Arakejlan obara navijača na zemlju, a zatim policajac prilazi mjestu događaja i odvodi fana Pjunika sa terena na koji je pokušao da kroči.

Arakejlanova reakcija mogla bi da izazove velike potrese u klubu, pošto je pitanje kako će navijači gledati na ovakav potez direktora. Iako je jasno da navijaču nije bilo mjesto pored terena i na njemu, nedopustivo je da generalni direktor kluba koji igr kvalifikacije za Ligu šampiona zavodi red na stadionu.

Čak ni kada tim razočara u prvom meču, odigranom na svom terenu. Podsjećamo da je Didelanž stigao do pobjede golom sa "bijele tačke", pa će naredne nedjelje u Luksemburgu imati priliku da stigne do trećeg kola kvalifikacija. To će im donijeti dvomeč protiv Crvene zvezde, jedan od najvećih u klupskoj istoriji, ali i mjesto u grupnoj fazi.

Čak i da izgube od Zvezde, sele se u posljednju rundu kvalifikacija za Ligu Evrope, a ukoliko im ne pođe za nogom da se plasiraju u grupnu fazu tog takmičenja, igraće Konferencijsku ligu. To bi bio jedan od najvećih uspjeha fudbala u Luksemburgu, koji je posljednjih godina na sve višem nivou.

Pogledajte scenu: