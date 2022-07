Njemačka tuguje zbog smrti legende: Podigli spomenik njegovoj desnoj nozi! Bio je najveći kad je najviše boljelo

Nijemci su imali malo takvih legendi!

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/SAT.1 REGIONAL

Legendarni njemački fudbaler Uve Zeler preminuo je u četvrtak u 86. godini. Zaspao je mirno u svom domu, okružen članovima porodice. Bio je jedan od najboljih napadača evropskog fudbala, igrao je čak 19 godina za Hamburger (od 1953. do 1972) i učestvovao je na čak četiri Svjetska prvenstva – 1958, 1962, 1966. i 1970.

Na veliku žalost čitave nacije, nije uspio da uđe u istoriju kao član neke od generacija koje su osvojile svjetsku titulu, jer je prvi put nastupio na Mundijalu četiri godine poslije prve titule Zapadne Njemačke, a posljednji put četiri godine prije naredne, osvojene 1974.

Sa druge strane, slavni napadač poznat i po nadimku "Debeljuca" učestvovao je u kultnim porazima "pancera" – u finalu Svjetskog prvenstva 1966. protiv Engleske golom za koji nikad nije utvrđeno da li je lopta zaista prešla liniju, a onda i u polufinalu protiv Italije 1970, u meču koji su Nijemci izgubili protiv Italije 3:4 i koji je nazivan i "Utakmicom vijeka".

Kao što Njemačka nikad neće zaboraviti kakav je Zeler bio napadač, tako će vječno pamtiti i to kako se ponio poslije bolnog poraza protiv Engleza 1966, golom koji je decenijama ostao diskutabilan. On se tada nije žalio na sudiju, već je pokao džentlmenstvo i izjavio: "Engleski tim je bio izuzetan i vrijedan titule. Prihvatili smo ishod onako kako pravi sportisti to rade i čitav turnir bio je fantastično iskustvo za nas", rekao je tada Zeler.

Četiri godine kasnije, Njemačka je na Mundijalu dobila novog asa u napadu, nezaboravnog Gerda Milera, a Zeler je 1972. završio karijeru u Hamburgu, iako je 1978. odigrao jedan meč za irski klub Kork Seltik, kada je imao 42 godine.

Zauvijek će ostati upamćeno da je Zeler 1960. donio Hamburgu istorijsku titulu, kao i da je iste godine bio treći u izboru za Zlatnu loptu, dok je u Njemačkoj proglašen igračem godine i te 1960, kao i 1964. i 1970. Bio je prvi igrač koji je davao golove na četiri Svjetska prvenstva i prvi do 2014. koji je postigao bar po dva gola na sva četiri Mundijala. Taj rekord je "stajao" sve dok ga nije oborio njegov zemljak Miroslav Klose, 2014. u Brazilu.

Za sve što je uradio u Hamburgu su podigli veliki spomenik njegovoj desnoj nozi – i to ispred stadiona tog njemačkog velikana. Eto koliko je veliki Uve Zeler. Pogledajte neke od njegovih najljepših golova:

Uve Zeler Izvor: YouTube/Bundesliga

