Zvezda ima novu "zlatnu koku": Kangva se klonira na terenu, takvog igrača Stanković još nije imao!

Ne pamti se da se neki fudbaler u Crvenoj zvezdi brže prilagodio od Kingsa Kangve, a nije mali broj navijača koji se pitaju kako je igrač ovakvih karakteristika - za samo milion evra - stigao na "Marakanu". Potencijal koji poseduje cijeniće svi savremeni treneri.

Izvor: MN PRESS

Kings Kangva je stajao na "kapici" kaznenog prostora Mladosti kada je Ivanić krenuo u prodor sa njegove lijeve strane u 13. minutu. Lopta mu je pobjegla i osvojio ju je Dunđerski, a čim je igrač Lučanaca počeo da se namješta da je "istjera" što dalje iz sopstvenog šesnaesterca - Zambijac je počeo da se prestrojava unazad. Iako jedan od najnižih na terenu, uspio je da odigra glavom i natera protivnika na "popravni", da bi nakon novog pokušaja izbacivanja lopte ka mladom Gordiću - Kangva opet presreo dodavanje i odigrao brzo unapred.

Samo šest sekundi kasnije Pavkov pogodio je za 1:0, a Crvena zvezda je još jednom pokazala koliko je opasna iz "druge lopte", taktičkog detalja koji je toliko puta znao da ističe trener Stanković… I koji će po svemu sudeći u budućnosti biti još veće oružje crveno-bijelih pošto sada u svojim redovima imaju fudbalera kome je to više nego izraženi kvalitet.

Kangva je ostavio nevjerovatno dobar utisak u prva tri zvanična nastupa za Zvezdu i navijače je svojim "sveprisustvom" na terenu, kao u napadu, tako i u odbrani, možda natjerao da u pomisle da se multiplikovao - ili da ima blizanca pored sebe.

"On je svuda. Nekada kada smo na terenu - vidim ga duplo. Lijevo, pa desno... Nekada je kao da igram sa blizancima. Nevjerovatan igrač, pomaže nam mnogo i drago mi je što igra sa mnom", nije izjavio Aleksandar Katai o Kingsu Kangvi, nego Eden Azar o svom nekadašnjem saigraču Ngolou Kanteu iz dana kada su igrali u Čelsiju, ali nemojte se iznenaditi ako uskoro čujete da "Magiko" ponovi ovakve riječi.

Da određeno pokalapanje postoji - potvrdila nam je i napredna statistika. Preko fudbalske aplikacije "Comparisonator", koja poredi najvažnije elemente igrača i pokušava da pronađe najsličnijeg mogućeg "dvojnika", dobili smo rezultat koji kaže da od svih igrača iz engleske Premijer lige - Kangva upravo najviše podsjeća na Kantea. Podudarnost na osnovu "Instat" statistike, i brojnih parametara uzetih u obzir, iznosi čak 87 odsto.

Izvor: Comparisonator/Screenshot

Naravno, ne treba to uzeti zdravo za gotovo i misliti da je Kangva potpuna kopija Kantea, pošto je jasno da je Francuz defanzivniji igrač. Mora se uzeti u obzir i da se porede podaci iz dva neuporediva takmičenja, međutim da postoji "nešto" što Stankoviću govori da je dobio igrača profila osvajača Svjetskog prvenstva - sigurno postoji.

Gledajući statistiku svih centralnih veznih iz Superlige u uvodna tri kola primjećuje se interesantna stvar - Kangva je uglavnom u vrhu i po defanzivnim i ofanzivnim karakteristikama, što je potvrda o koliko "dvosmjernom" fudbaleru se radi.

Primjera radi, Kangva u prosjeku učestvuje u 11,74 ofanzivne akcije po meču, po čemu je ubjedljivo najbolji u Srbiji na poziciji centralnog veznog. Isto je i sa "uspješnim ofanzivnim akcijama" (5,87), dok je treći po broju driblinga (4,89) i uspješnih driblinga (3,91) po meču. Peti je po broju šuteva po meču i šesti po broju dodira sa loptom u protivničkom kaznenom prostoru, što dovoljno objašnjava prvi parametar o kome smo pričali - učestvovanje u akcijama u napadu.

Takođe, vodeći je i po broju dodavanja u posljednju trećinu terena (31,3 po meču), centaršutevima, treći po broju dodavanja i tačnih dodavanja...

/Opširnije o statističkim detaljima pogledajte u galeriji/

Međutim, Kangva nije samo to. Više nego dovoljno učestvuje u defanzivnim akcijama (osmi u ligi), s tim da treba uzeti u obzir da Zvezda za sada nije imala mnogo posla u odbrani. Od svih "osmica" u Superligi, Kangva je peti po broju presječenih lopti po meču (5,87), sedmi po osvojenim "drugim" loptama o kojima smo pričali na početku (3,91), a deveti po tom istom segmentu na polovini protivnika.

Da nije u pitanju "statistički bag" na osnovu tri utakmice u Superligi, govori i to što je po svim ranije pomenutim parametrima Kangva bio u vrhu i tokom čitava prošle sezone u Rusiji, a s obzirom na to koliko je danas statistika presudna pri angažovanju igrača - gotovo da je čudno kako ga je Zvezda platila samo milion evra.

Kangva je do sada u Zvezdi igrao u dva sistema (4-4-2 i 4-1-2-3) i u oba se odlično snašao. Najbolje se snalazi kao desna "osmica" koja ima dozvolu da ode visoko i direktno učestvuje u napadu.

Već sada se može naslutiti da je Kangva fudbaler koga bi Zvezda mogla da proda za višestruko više novca u "lige petice", posebno ako se domogne Lige šampiona, pošto se igrači njegovog profila u modernom fudbalu plaćaju "suvim zlatom".

Kangva je savremena progresivna "osmica" koja je izuzetno tehnički potkovana. Igra u oba smjera i ima fantastičnu anticipaciju, a na sve to je izuzetno brz. Detalj koji pravi veliku razliku u domaćem prvenstvu je lako oslobađanje protivnika koji mu priđe s leđa, pošto varkom tijela i hitrim "okretanjem" oko svoje ose, uspjeva da u startu umakne čuvaru.

Izvor: MN PRESS

Od njega se ne može vidjeti kako diktira tempo igre, ali će usmjeravanjem lopte na lijevu ili desnu stranu, i uključivanjem u napad u pravom trenutku, biti od velike koristi Zvezdi. Opasan je i po ubacivanju iz drugog plana - i to smo vidjeli već na debiju protiv Radničkog. Tada je ušao u kazneni prostor i zbunio igrače gostujućeg tima šutirajući iz drugog dodira sa loptom, a odmah je pokazao i da ima vrlo "razoran" udarac poput Kange. Možda čak i još precizniji.

Sve ove karakteristike Kangvu stavljaju u kalup fudbalera kakve već godinama prave Red Bul klubovi. Zbog toga će "Kralj" zbog šuta i ofanzivnih karakteristika neke možda više podsjetiti na Nabija Keitu iz Liverpula. U pitanju je još jedna "osmica" koja je nastupima u Salcburgu i Lajpcigu zapala za oko i Jirgenu Klopu u čijem sistemu je uvijek koristan - samo kada ga ne muči povreda.

Zbog toga ne bi bilo iznenađenje da možda baš Lajpcig bude klub koji će "pojuriti" Kangvu u bliskoj budućnosti, pošto posjeduje mnoge kvalitete koji cijene savremeni treneri - i na sve to i dalje je vrlo mlad (u aprilu slavi 24. rođendan).

Ono što ipak mora da popravi je koncentracija u kasnijim fazama utakmice i stav "neko će drugi umjesto mene", pošto je u sva tri dosadašnja meča u Zvezdi znao da potone kako se utakmica bliži kraju.

Izvor: MN PRESS

To se najbolje vidjelo na primjeru meča u Lučanima kada je pustio da pored njega po lijevoj strani, i to bez ikakvog otpora, prošao Jojić - i to je u gol za nadu Mladosti pretvorio Leković. Takve stvari, kao i veliki broj izgubljenih lopti, skauti će takođe pisati u notes, a sigurno ni Stanković nije tek tako oprostio svom kapitalnom pojačanju nonšalanciju u odbrani.

Zbog takvih stvari znao je i da "nariba" Kangu, tako da ne bi valjalo za Kangvu da mu to pređe u naviku, posebno kada nema pravog "zaštitnika" odbrane u vidu Sanoga, pa makar u ostatku meča blistao u oba smera…