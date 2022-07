Krste Velkoski se vratio kući! Bivši kapiten "bordo" kluba dobio novi angažman

Doskorašnji kapiten Sarajeva Krste Velkoski vratio se u rodnu Sjevernu Makedoniju.

Izvor: Facebook/Rabotnički

Napadač kluba sa "Koševa", za koji je nastupao u dva navrata - najprije od 2014. do 2016. a potom i od ljeta 2017. pa do ove sezone, brzo je pronašao novi klub.

Vratio se u skopski Rabotnički, odakle je i stigao u sarajevski klub prije osam godina.

To je potvrdio tim iz Skoplja na društvenim mrežama uz poruku: "On se vratio (He is back)".

Velkoski je ostavio veliki trag na "Koševu" gdje je nosio kapitensku traku i postao jedan od najuspješnijih inostranih fudbalera u klupskoj istoriji - ostvario je najviše nastupa, osvojio trofeja, dao golova i upisao asistencija od svih drugih "stranaca" u istoriji "bordo" tima.

Sa osvojene tri titule šampiona i tri trofeja Kupa BiH postao je jedan od najtrofejnijih fudbalera u istoriji Sarajeva. Debitovao je 1. marta 2014. godine protiv Čelika i od tada upisao 235 nastupa postigavši 64 gola i upisavši 44 asistencije. Sa ovim učinkom dospio je među deset najboljih strijelaca Sarajeva u istoriji. Na diobi je desetog mjesta sa Franjom Lovrićem, a samo jedan gol više od njih postigli su Husref Musemić i Alen Avdić"

Bio je i reprezentativac Sjeverne Makedonije i učesnik istorijskog Evropskog prvenstva te zemlje.

(mondo.ba)