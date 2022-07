"Ne može Zvezda da igra sa četiri napadača!" - Stanković se oglasio: Postoji razlog zašto je Milan Pavkov u formi!

Crvena zvezda trenutno ima četvoricu fudbalera koji mogu da igraju na mjestu centralnog napadača, ali ne mogu istovremeno da budu na terenu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je na impresivan način krenula u odbranu titule, a nakon tri kola Superlige igrači Dejana Stankovića su jedini u ligi sa maksimalnim učinkom. Crveno-bijeli su protiv Radničkog, Kolubare i Mladosti iz Lučana bili veoma raspucani, pa su navijači Zvezde već vidjeli 11 golova u novoj sezoni.

Čak četiri je postigao Milan Pavkov, jedini napadač koji je ovog ljeta prošao kompletne pripreme sa klubom. Podatak o njegovoj formi raduje Dejana Stankovića, koji u timu ima još trojicu fudbalera koji bi mogli da budu najistureniji u njegovom timu. O tome je Stanković govorio na konferenciji pred meč četvrtog kola Superlige.

U Beogradu će gostovati Radnik iz Surdulice, tim koji je prethodne sezone uspio dva puta da šokira Zvezdu. Sada su Surduličani u problemu sa samo jednim osvojenim bodom, dok je situacija u Zvezdi daleko bolja. Stanković može da bude dobro raspoložen pred ovaj meč, a jedini problem mu je što ne mogu da igraju svi napadači koje bi želio da vidi na terenu!

"Zadovoljan sam kako svi rade. Špicevi su posebna rasa i vrsta, specifični su. Pavkov je odradio odlične pripreme i zimske i ljetne i ubira plodove rada. Tu su Ben, Ohi i Pešić koji radi da bi sustigao saigrače što se tiče forme. Ne možemo da igramo sa četiri napadača, a još uvijek je pravilo da 11 fudbalera može da počne utakmicu. Svakako možemo da igramo sa jednim ili maksimalno dva špica, uz to imamo ofanzivne igrače, napadačka krila", počeo je priču trener Zvezde.

Pavkov je impresivnu formu pokazao sa četiri postignuta gola u prva tri kola sezone, pa ne čudi što će on biti prvi izbor trenera. Barem još neko vreme, dok se ostala trojica fudbalera koji mogu da igraju na mjestu centralnog napadača ne približe golgeteru iz Begeča.

"Ipak to je vrteška bez kraja, kada neko fali, pita se zašto ne igra i sve ide u krug. Koga nema, on se iz nekog razloga stavlja u prvi plan, ali ne obazirem se na to. Lijepo je biti na 'mukama' kada imaš napadače sa statistikom u nogama. Uvijek treba ispoštovati onog ko je u formi, ko je spreman. Ohi je izašao iz povrede, Ben se kasnije priključio, Pešić došao naknadno, jedino je Pavkov odradio pripreme od početka do kraja. Postoji razlog zbog čega neko počinje i zbog čega je u formi", dodao je Dejan Stanković.

