FSS suspendovao Zvezdu zbog dugovanja prema bivšem igraču! Crveno-bijeli tvrde da su platili - čeka se FIFA!

Crvena zvezda tvrdi da je isplatila sva dugovanja, čekaju se papiri iz FIFA.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je suspendovana i ne može da registruje nove igrače zbog dugovanja prema Radživu van La Pari. Disciplinska komisija FSS postupila je po dopisu FIFA i kaznila srpski tim prenosi "Sport klub".

Sa "Marakane" odmah su demantovali ove tvrdnje i objasnili da je sve isplaćeno početkom nedjelje, ali na Terazije 35 još uvijek nije stigla zvanična potvrda.

"Čim FIFA dostavi pisanu informaciju da je novac uplaćen, Disciplinska komisija FSS ukinuće suspenziju Zvezdi", rekli su iz Saveza za "Sport klub".

Srpski šampion izgubio je spor sa nekadašnjim igračem, a odluka Suda za sportsku arbitražu u Lozani je da mora da mu isplati 270.000 evra, propratne troškove spora i kamatu od pet odsto na cjelokupan iznos od 26. jula 2020. godine, pa do dana uplate.

On je krajem 2019. godine potpisao za Zvezdu uz zagarantovanu godišnju platu od 390.000 evra. Crveno-bijeli preuzeli su obavezu da mu do marta 2020. isplate 120.000 evra, a do jula i tranšu od 270.000 evra. Zbog druge rate došlo je do sudskog spora koji je riješen u korist holandskog fudbalera.

Odluka FSS o zabrani registracije novih igrača stupila je na snagu odmah i važiće za sve selekcije Zvezde sve dok se ne pojavi dokaz o konačnoj uplati.

(MONDO)