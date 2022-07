"Ovo je sramota" - Sivić se oglasio poslije debakla: Radnički dobije gol kad protivnik hoće, kao da niko ne brani!

Trener tima iz Niša imao je burno izlaganje nakon šokantnog poraza njegovog tima od Gzire sa Malte.

Izvor: RTS/Screenshot

Fudbaleri Radničkog su doživeli debakl pred svojim navijačima! Na meču u kojem su bili favoriti tri puta su imali prednost protiv Gzire sa Malte, ali su na kraju evropsku avanturu završili na prvoj stepenici. Gosti su bili bolji i nakon izvođenja penala obezbijedili su sebi plasman u treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Iako je Radnički u dva navrata bio izuzetno bilu pobjede, ekipa Tomislava Sivića nije uspjela da ostvari taj cilj. Prvo su dobili gol u 12. minutu nadoknade zbog čega su morali da igraju produžetke, a zatim ni u tom dijelu meča nisu uspjeli da sačuvaju prednost.

Po rečima iskusnog trenera, prolaz u treće kolo nisu ni zaslužili jer odbrana Radničkog iz Niša može da primi gol kada god to njen protivnik poželi!

"Nismo ništa zaslužili kad dobijamo ovakve golove u ovakvim momentima. Ne možemo dati golova koliko možemo da primimo. To su sve skandalozne greške, ovo je sramota. Ja sam kriv, uvijek je trener odgovoran i tu su stvari jasne. Sad ćemo odmah sjesti da to rješavamo jer ima mnogo stvari koje nisu dobre. Mi dobijamo gol kad god protivnik poželi, kao da nemamo nikog na golu. To su činjenice, možemo da se vratimo, ali to sada ne vodi nikuda. Jednostavno nismo dorasli za više. Žao mi je što je tako ispalo. Mnogo je Radničkom kada ne igraju jedan-dva igrača, a pogotovo pet. To se vidjelo danas", zaključio je Sivić.

Ekipa Gzire će u trećem kolu kvalifikacija igrati protiv Volfsbergera iz Austrije, do Radničkom ostaje borba samo u Superligi. U četvrtom kolu igraće na Čairu protiv TSC-a, a zanimljivo je da je tim iz Niša odložio meč trećeg kola protiv Kolubare kako bi se pripremio za meč protiv Maltežana.