"Partizan na jadnih pet bodova, zvzeda je mašinerija"! Bivši trener Radnika šokiran crno-bijelima: Nešto tamo ne štima!

Trener Spartaka Slavko Petrović pričao je o vječitim rivalima, svom klubu, Superligi...

Na jednoj strani Topčiderskog brda vlada dobro raspoloženje, na drugoj sumorno. Crvena zvezda blista na startu sezone, Partizan je u velikim problemima i već se priča o odlasku Ilije Stolice.

Kako sve to izgleda iz trenerskog ugla i šta o svemu tome misli struka pričao je trener subotičkog Spartaka, nekadašnji strateg Radnika iz Bijeljine, Slavko Petrović. Analizirao je "vječite" i složio se sa izjavom kolege Vladimira Gaćinovića poslije meča u Novom Pazaru koji je rekao da je "njegov tim mogao da napuni mrežu crno-bijelih".

"Šokiran sam Partizanom ove sezone. Takav gigant. Poslije četiri odigrane utakmice ima jadnih pet bodova. Zaista neshvatljivo. To što je kolega Gaćinović rekao je čista istina mogli su da dobiju sa dva ili 3:0. Ne znam kakva je problematika, ne sjedimo sa njima u istom brodu, ne znamo prave razloge, ali svi vidimo da nešto ne štima. Takva mašinerija, budžet, takvi igrači. Zaista je neshvatljivo, da izgubiš jednu, odigraš dvije neriješeno, zaista neshvatljivo", rekao je Petrović gostujući u emisiji "Pregled kola" na "Areni sport".

Sa druge strane oduševljen je timom Dejana Stankovića.

"Ja bih rekao da je mašinerija krenula opasno. Dati 17 golova u četiri kola, 4,25 u prosjeku, zaista evropski. Melju sve pred sobom. Zvezda neće imati ozbiljnog konkurenta ove sezone, kao prošle sa Partizanom. Ne treba se opuštati, ali po meni može im se čestitati na šampionskoj tituli."

Imao je riječi hvale na račun svojih igrača. Spartak je poslije četiri kola na petom mjestu sa osam bodova i gol razlikom 6:1.

"Mi smo poslije tri kola mogli da kažemo da imamo dobro otvaranje sezone, poslije četvrtog možemo da kažemo da smo se učvrstili na toj poziciji, ali ne bih pričao o tome sada. Ima još mnogo da se igra do kraja. Ovo su za nas bodovi spasa, proglasili su nas glavnim kandidatom za ispadanje. Pokušaćemo kroz kontinuitet da dođemo do plej-ofa".

Poslije Borca iz Čačka otišao je u Bosnu i Hercegovinu i tamo je vodio Radnik iz Bijeljine, Željezničar, Slobodu iz Tuzle i Olimpik. Sada se vratio u Srbiju.

"Radio sam osam godina u Bosni, imao sam ponudu da ostanem, valjda što je čovjek stariji, vuče ga tamo gdje je rođen. Rođen sam ovdje u Beogradu, imam jako puno prijatelja i to je jedan dio razloga. Drugi dio je poziv Spartaka koji se predstavio jako profesionalno u prvom razgovoru. Vidio sam da je to drugačije nego što je bilo kada sam bio ovdje 2011/12 godine. Imaju koncept, slijede ga, to se vidjelo i sada. Radi se kvalitetno, ništa se ne prepušta slučaju, oduševljen sam, radoholičar sam. Volim klubove koji imaju radne navike i koji slijede svoj koncept."

Proveo je Slavko 35 godina u Njemačkoj kao igrač i trener. Prisjetio se svega toga i pričao je o tome šta je sve naučio u tom periodu.

"Nijemci su jedne trkačke 'životinje'. Da li je trening ili utakmica, svi idu na 100 odsto. Doživljavao sam mečeve gdje vodimo 6:0 i umalo izbije tuča, jer nije dat sedmi gol. Glad za golovima, profesionalizam koji je na visokom nivou. Došao sam 1979, završio sam karijeru 1990. godine, to ostavlja pečat. U Njemačkoj sam bio jako strog trener, Nijemac ti sve daje i pruža. U Mađarskoj sam malo povukao ručnu, ovde sebe ne smatram strogim, ali sam za puno ljudi strog. Doduše, mislim da nisam, volim da se održava dogovor. Ako sam 100 odsto bio strog u Njemačkoj, ovde sam na 30 odsto", zaključio je Petrović.