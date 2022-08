Zaslužili smo više, ovaj dvomeč je prekretnica! Stolica pred Partizanov evropski debi - Na Kipru igramo i protiv vlage!

Ilija Stolica i Slobodan Urošević su najavili početak Partizanovog takmičenja u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Fudbaleri Partizana u četvrtak (18.00) igraju prvu utakmicu na evropskoj sceni u novoj sezoni. U prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, crno-bijeli gostuju AEK-u iz Larnake, a meč na Kipru mogao bi da bude prekretnica za srpskog predstavnika, smatra trener Ilija Stolica.

Partizan je u prva četiri kola u Superligi Srbije pobijedio samo jednom i već ima sedam bodova zaostatka za najvećim rivalom Crvenom zvezdom, pa je želja svih iz tabora crno-bijelih da pobedom na evropskoj sceni načine prvi korak ka boljim rezultatima.

Trener Ilija Stolica ističe da je njegov tim dobro analizirao sve ono što Partizan očekuje protiv AEK-a.

"Evropa je jako važna za nas. Imamo želju da dobro startujemo od prve utakmice. Ispred sebe imamo protivnika koji ima veliki kvalitet, dobru organizaciju i dobre rezultate postižu u kontinuitetu. Svjesni smo izazova, ali i naših kvaliteta. Nismo dobro startovali u našem prvenstvu, tako da želimo da od ove prve evropske utakmice okrenemo momentum i počnemo od Evrope sa dobrim rezultatima i igrama kakve se od nas očekuju", počeo je Stolica.

Na pitanje da li Partizan treba da na Kipru prvo pobijedi Partizan, poslije slabog starta sezone, Stolica vjeruje da je njegov tim zaslužio bolje rezultate.

"Raduje me energija i želja ovih momaka da sve iznesu i trude se maksimalno. Zaslužili smo da se stvari okrenu na bolje. Ono što vidim, ja duboko vjerujem da će tako biti već od sljedeće utakmice. Partizan je uvijek Partizanu protivnik, ali AEK je tim za svaki respekt. Protiv Midtjilanda su pokazali da su odličan kolektiv. Oni će izvući maksimum od nas i mi smo spremni da taj maksimum damo. Imamo vlagu koja ovdje ne olakšava posao, ali na to moramo da se adaptiramo i da što prije u tim uslovima pokušamo da nametnemo našu igru", rekao je Stolica i osvrnuo se na to da li bi u narednom periodu u napadu mogli da vidimo dvojicu napadača - i Rikarda Gomeša i novo pojačanje Andriju Pavlovića.

"Kad su dva kvalitetna igrača u pitanju, oni uvijek mogu da se usklade. Važno je i da dobijamo kvalitetna pojačanja, što podiže i energiju i opcije za sve nas. Očekuje nas veliki broj utakmica ove jeseni i potrebno je da se pojačavamo poslije odlaska velikog broja igrača."

Trener crno-bijelih kaže da njegov tim ne razmišlja o tome što postoji i "rezervna opcija" u vidu igranja u Konferencijskoj ligi.

"Vjerujemo da je ovaj dvomeč za nas prekretnica i da ćemo ići u tom pravcu kvalifikacija u Ligi Evrope. Klubu je prioritet grupna faza. Prvi prioritet je Liga Evrope, a opet imamo i tu drugu mogućnost za Konferencijsku ligu. To nas ne opušta, jer je ogromna želja kod momaka da pokažu svoj pravi kvalitet. Uz dužno poštovanje protivniku, mislim da uvijek gledamo sebe i želimo da sada prođemo dalje. Vidjeli smo sve njihove kvalitete. Ima ih puno. Mislim da su podjednako kao i Midtjiland zaslužili da prođu dalje. To govori da ekipa ima potencijal i da je dobro organizovana. Imaju mnogo kvalitetnih internacionalaca. Čekaju nas dva teška meča."

I kapiten Partizana Slobodan Urošević zna da njegovu ekipu očekuje težak zadatak.

"Zahtjevna utakmica. Igraće se po teškom vremenu za nas. Moramo da se na to priviknemo što pre. Imamo zahtjeve, spremali smo se za ovaj meč i znamo koliko nam donosi. Ako sve uspijemo da iznesemo na teren, mislim da će sve biti dobro", rekao je Urošević i potom poručio da li priželjkuje neki novi pogodak, kojih je u posljednje vrijeme postizao više nego obično.

"Da mi prvo odradimo ono što treba, a to je da pokušamo da prođemo dalje, a golovi i sve ostalo će doći samo od sebe", poručio je Slobodan Urošević.