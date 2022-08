Mitrovića potcjenjivali svi! U Partizanu Vuk promijenio sve, kod Beniteza bio na ledu, a on postao legenda!

Koliko god puta da su posumnjali u Aleksandra Mitrovića, on je uvijek odgovorio na isti način - golovima. Kišom golova.

Izvor: Profimedia /MN Press

Dok čekamo da se završi prvo kolo Premijer lige za ovu sezonu, cela Engleska priča o Aleksandru Mitroviću! Srpski napadač je briljirao u meču sa Liverpulom u prvom kolu, postigao je dva gola i "prošetao" Virdžila van Dajka u nekoliko navrata.

Žalio se poslije meča Jirgen Klop na uslove i na stanje terena, na šta je dobio i spektakularan odgovor poslije svega.

A samo nekoliko dana prije ovog meča bilo je puno naslova u engleskim medijima koji su se pitali, može li Mitrović da uspije u elitnom rangu?

Na BBC-u smo videli tekst pod naslovom "Da li Mitrović može da ponovi svoj golgeterski učinak u Premijer ligi", a "Star" je prenio to pisanje. Brojni komentaori i stručnjaci su se pitali isto pitanje, a sada djeluje da su sve dileme otklonjene.

Uspio je korpulentni Smederevac da razbije odbranu tima koji je kandidat za titulu, a Marko Silva je objasnio kako je Mitrović na ovom meču uradio i mnogo više od toga. Deluje da je za manje od 90 minuta fudbala razbio sve dileme, ali nije mu to prvi put!

OD PRVOG DANA SU SUMNJALI - SVI SEM ONOGA KO GA JE OTKRIO!

"On nije imao ni 10 godina kada je otišao u Partizan. Bio je oko godinu dana u Smederevu i tu se pokazao, ali onda sam ja, iako sam radio u klubu, rizikovao posao da ga odvedem u Partizan. Vidio sam da je to - to, da mora da ide dalje", rekao je za MONDO Mitrovićev prvi trener Vojkan Rakić.

On ga je otkrio i na blatnjavom terenu punom krtičnjaka između Lipske rampe i Radinca na obodu Smedereva počela je velika karijera. Ali osim Vojkana Rakića, nije mnogo njih vjerovalo da Mitrović može da uspe.

''U periodu od moje devete do 14. godine nijednom nisam bio starter na utakmicama, samo sam u igru ulazio s klupe. Mnogo puta sam želio da promijenim klub, da odustanem, ali oni mi nisu dali. Bio im je cilj da me sklone sa ulice, da ne krenem stranputicom. Da moje okruženje bude zdravo, da se ne družim sa uličarima, već sa sportistima, da budem vaspitan kako treba. I dan-danas pamtim riječi koje su mi često govorili: 'Ako želiš da budeš najbolji, moraš da treniraš više od svih.' To me je ojačalo za sve što je kasnije došlo'', prisjetio se jednom prilikom Aleksandar Mitrović.

Pogledajte prvi teren na kome je trenirao Aleksandar Mitrović:

Da ovo nisu prazne riječi potvrdio je i Vuk Rašović, nekadašnji igrač i trener Partizana. On se lično izborio da čovjek koji je danas prvi strijelac reprezentacije i koji pomjera sve granice dobije stipendijski ugovor. Čelni čovjek omladinske škole crno-bijelih Nedeljko Kostić nije bio ubijeđen u kvalitete Mitrovića.

"Tačno je da se Kostić nije složio, ali nije poništio stipendiju. I ja sam bio mlad trener, nije mi bilo svejedno pred takvim autoritetom, ali sam zamolio da nam da malo vremena. Prihvatio je, uz mnogo teških riječi", ispričao je Rašović.

Na kraju ni taj ugovor nije bio ispoštovan, isplaćene su mu samo tri plate i on je poslije godinu dana profesionalnog igranja fudbala u Partizanu donio ogroman novac klubu. A u toj sezoni mu je svašta prigovarano - od frizura, pa sve do nediscipline.

ONDA JE STIGAO BENITEZ...

Izvor: Profimedia

U Belgiji nije bilo problema, kad neko u prvoj sezoni postigne 16, a u drugoj 28 golova, obično nema kritičara, a onda je uslijedio transfer u Premijer ligu. Došao je Mitrović u klub za koji navija, ponovo je bio crno-bijeli, ali nije kliknuo sa trenerom...

U prvoj sezoni u Premijer ligi je dobio šansu i nije bilo potrebno previše prilagpđavanja. Dao je devet golova, a onda je Stiva Meklarena na klupi zamijenio Rafael Benitez i Mitrović je dobijao sve manje šanse.

A naredne sezone vidjelo se koliko Benitez ne vjeruje Srbinu, U Čempionšipu, ligi u kojoj je prošle sezone sa 43 gola oborio sve moguće rekorde u sezoni 2016/17 dao je četiri pogotka! Ispred njega šansu su dobijali Dvajt Gejl, Ajoze Perez, pa čak i Deril Marfi!

Sljedeće sezone ostao je u Njukaslu koji se vratio u Premijer ligu do januara, odigrao samo sedam mečeva jer je pored Gejla ispred njega u redu za igranje u napadu bio Hoselu, španski napadač koji je u dvije sezone u Njukaslu dao šest golova!

A ONDA I SKOT PARKER...

Vratio se u Čempionšip Mitrović i zablistao! Dao je 12 golova za polusezonu kod Slaviše Jokanovića, i vratio Fulam u elitni rang. Naredna sezona počela je solidno za njega, ali loše za Fulam.

Gubio je njegov tim, ali Totenhem, Barnli, Brajton i Votford su osetili šta znači imati Mitrovića ispred svoje odbrane. Davao je golove, a onda je na čelo Fulama početkom marta 2019. godine stao Skot Parker, još jedan čovjek koji Mitroviću nije vjerovao.

Bez obzira na sve, napadač za koga su se mnogi pitali može li da igra u Premijer ligi te sezone je dao 11 golova i došao do 20 pogodaka u dve premijerligaške sezone, što je sasvim solidan učinak.

Naredne sezone 2019/20 korpulentni Smederevac je Skotu Parkeru bio najbolji igrač i prva violina u timu koji se vratio u Premijer ligu. Sa 26 golova u Čempionšipu bio je lider tima, ali čim se vratio u Premijer ligu opet se našao "na ledu".

Počeo je sezonu kao prvi špic, dao gol Lidsu u drugom kolu, a onda su Bobi Rid i Ivan Kavaleiro dobili povjerenje prije njega. Kako se to završilo? Ispadanjem Fulama uz samo 27 datih golova te sezone, a ni dovođenje Džoša Maje na polusezoni nije pomoglo jer je nekadašnji špic Sanderlenda dao samo tri gola u 15 mečeva u drugom dijelu sezone.

OPET ISTA PRIČA?

Sada je Marko Silva pre početka sezone jasno govorio da je Mitrović prva opcija i da će se na njemu zasnivati igra tima, a šta bi drugo i mogao da kaže kada je visoki i snažni Smederevac u Čempionšipu odigrao najbolju invididualnu sezonu koje to takmičenje pamti.

Praktično je sam uveo Fulam u Premijer ligu, a sada je na startu protiv jedne od najjačih odbrana pokazao ne da može da igra, već da može da dominira na ovom nivou.

Ipak pred početak sezone mnogo se pisalo o tome može li on da postiže golove u kontinuitetu. Kao i uvijek do sada - znak pitanja stavljen iznad imena Aleksandra Mitrovića bio je lažan.

Pitajte Virdžila van Dajka.