Junajted hoće Srbina - ali mora da plati više! Markov brat je sve potvrdio, otkriveno koliko Englezi nude!

Italijani žele veći novac za svog najboljeg napadača.

Mančester junajted želi da dovede Austrijanca srpskog porijekla Marka Arnautovića!

Informacija koja je u nedjelju nagoviještena praktično je ozvaničena izjavom Markovog brata Danijela u večernjim satima. "Tačno je, stigla je ponuda od poznatog kluba. U kontaktu sam sa Bolonjom da vidimo šta može da se uradi", rekao je on.

Prema pisanju engleskih i italijanskih medija, Bolonja je odbila ponudu od devet miliona za Arnautovića, a ostaje da se vidi kako će izgledati novi "napad" posrnulog engleskog velikana. Nakon katastrofalnog početka sezone Premijer lige na Old Trafordu, nema dileme oko toga da će Junajted dati sve od sebe da dovede Marka iz Italije.

Arnautović je igrao u Engleskoj od 2013. do 2019. i u tom periodu sa velikim uspjehom nosio dres Stouka (četiri godine) i Vest Hema (dve), poslije čega je otišao u Šangaj za 25 miliona evra. Međutim, 2021. je ipak procijenio da je rano da se oprašta od ozbiljnog, evropskog fudbala, pa je prihvatio poziv Siniše Mihajlovića i saradnika i zaigrao za Bolonju, nakon plaćenog obeštećenja od samo tri miliona evra.

Italijani sada očigledno žele da dobro zarade na svom najboljem igraču, koji je prošle sezone dao 15 golova.

Arnautović je rođen u Beču i jedan je od lidera reprezentacije Austrije u poslednjih deceniju i po. Iako posjeduje pasoš te države, on nerijetko ističe povezanost sa Srbijom, zemljom svog oca. To je uradio i kada je dao gol Hrvatskoj prije dva mjeseca, kada se prekrstio na stadionu u Osijeku.

Tokom boravka u Bolonji, Marko je izgradio odličan odnos sa Mihajlovićem i to je često isticao. "Ne mogu da kažem da mi je kao otac, prošli put se naljutio kad sam to izjavio, rekao mi je da nije toliko star. Tako da ću morati da kažem da mi je kao stariji brat, iako mi je naravno i trener. Obožavam njega kao ličnost, posebno poslije svega što je prošao. Za sve to možemo samo da mu skinemo kapu i da naučimo mnogo od njega", rekao je Marko o Mihi.