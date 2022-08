To je daleko od istine, nije izgubljena sezona: Stolica želi Partizanov preokret - Spremni smo i za penale ako treba!

Ilija Stolica poručuje da je njegova ekipa spremna da prikaže drugačiju i bolju partiju protiv AEK-a iz Larnake u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Fudbaleri Partizana u četvrtak (21.00) na svom stadionu igraju revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope u kojem će morati da pobijede AEK iz Larnake, ukoliko misle da nastave put ka grupnoj fazi drugog po snazi UEFA takmičenja.

Poslije poraza 2:1 na Kipru, tim Ilije Stolice će imati imperativ pobjede, a trener Partizana pred meč u Humskoj ima jasnu poruku - očekuje nas drugačija utakmica od one prve.

Stolica poručuje da njegova ekipa ima jasan cilj pred revanš, u kojem će morati da uradi ono što je Partizan prije 12 mjeseci uradio protiv Santa Klare.

"Očekuje nas drugo poluvrijeme. Revanš sa jako dobrom ekipom koja nas je pobijedila u prvom meču. Ali vjerujem da smo i mi pokazali da možemo da pobijedimo i eliminišemo ekipu AEK-a. To je cilj svih nas pred sutrašnju utakmicu", počeo je Stolica.

Partizan je upisao samo jednu pobjedu u prvih pet mečeva u sezoni, a Stolica kaže da je teško ukratko objasniti šta je sve uticalo na to.

"Suština je da je uvijek to miks nekih stvari, da rezultira u onom što ekipa pokazuje. Mi smo grupa koja je zajedno nepuna dva mjeseca. Mijenjala se ekipa i dopunjavala i za svaku ozbiljnu ekipu je potrebno vrijeme da se stvari dovedu u red. Kada se to isprati rezultatom, to okrene momentum na našu stranu. Duboko vjerujem u rad i posvećenost i želju i ideju svih nas da idemo ka boljem i ka pozitivnom, da idemo ka tome bez obzira na rezultate koji su za nas bili razočaravajući do sada."

Kako kaže, Partizan je spreman i da šutira penale ukoliko za to bude potrebe.

"Psihološki faktor je presudan u ovom trenutku. Zatražili smo i napravili konsultacije, preuzeo sam na sebe tu odgovornost i posla da ekipu psihološki pripremim što je moguće bolje, da se pripremimo za sutra uveče. Spremamo se za svaki ishod, pa tako i za to. Penali su stvar psihološke pripreme, ne toliko tehničke."

Strateg Partizana nije želio da otkriva nikakve detalje o tome ko bi mogao da počne utakmicu protiv AEK-a, a kako kaže, veoma je značilo odlaganje meča u Superligi.

Izvor: MN PRESS

"Odložili smo utakmicu i na tome se zahvaljujem i Napretku i Zajednici superligaša. Izašli su u susret i nama i Crvenoj zvezdi, jer Evropa treba da ima prioritet u jednom trenutku. Iskoristili smo to vrijeme da ispravimo neke propuste. Svaki trening nas približava onome kako možemo da izgledamo. Prekidi su jedna od stvari koju smo radili u tom periodu."

Na konstataciju novinara da je Partizan već praktično izgubio trku za titulu zbog velikog zaostatka sa Crvenom zvezdom, Stolica ima jasnu poruku i kaže da ne bi bila izgubljena sezona ako bi crno-bijeli ispali od AEK-a i preselili se u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

"Uz uvažavanje vašeg mišljenja, to je daleko od istine. Tek je početak sezone i svi smo svjesni da priče o tituli moramo da malo odvojimo i stavimo po strani, jer je evropska utakmica. Evropa kao Evropa, igrali smo Konferencijsku ligu tada, ne vidim da je to nazadovanje. Ovo je velika šansa da se kompletan utisak okrene u pravom pravcu."

Nakon navoda da prodaja ulaznica za sutrašnji meč ne ide baš dobro, Stolica poziva navijače da ih podrže.

"Siguran sam da nam je preko potrebna podrška naših navijača. Svjestan sam da dobrim igrama moramo da privučemo publiku i vratimo ih na stadion. Rezultat nas nije ispratio i ni ja ne bih bio zadovoljan kad bi gledao stvari iz ugla navijača Partizana."

Jedinu stvar koju je Stolica otkrio po pitanju igračkog kadra bila je ona o novom napadaču Andriji Pavloviću.

"Na Andriju Pavlovića ne možemo da računamo sutra. Povreda je, nije toliko teška, ali dovoljno teška da sutra ne može da bude od pomoći", kaže trener Partizana i objašnjava zbog čega u prvom meču na Kipru u startnoj postavi nije bilo nijednog igrača poniklog u Humskoj.

"Kad vodite ekipu, rukovodite se faktorom treninga, mogućnosti i zdravstvenog stanja. To je bio splet okolnosti. Vjerujem i da treba da Partizan uvijek ima svoju jdecu u što je većoj mogućoj mjeri, ali i na terenu treba da budu najspremniji i najkvalitetniji."

Na pitanje kako gleda na to da je poslije lošeg početka sezone svaki meč u Partizanu potencijalno njegov posljednji, Stolica kaže da nema problem sa tim.

"Moj posao je u tome najteži i najlakši. Svjestan sam odgovornosti i moje pozicije. Ekipa je ta koja mene usmjerava i pokazuje mi na svakom treningu i sastanku, da smo mi na pravom putu. Siguran sam, bez obzira na pritiske i ko je u pitanju, ličan faktor ne smije da postoji. Stvar je kontinuiteta, rada, budžeta, logistike, svega ostalog što jedna ozbiljna institucija nosi. Najmanji je problem to gledati iz trenerskog ugla."

Na kraju poručuje da je prvih 30 minuta iz meča sa AEK-om putokaz za revanš.

"Tih pola sata je jedan od putokaza. Ali golovi mijenjaju tok i nekako nas je taj prvi njihov gol dosta poremetio. Vjerujem da nas neće očekivati slična utakmica kao na Kipru, tako da će neke druge stvari nositi prevagu. Ali pristup, energija i stav iz prvih pola sata su pravi model za nas", zaključio je Ilija Stolica.