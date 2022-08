Srpski štoper burno reagovao na kraju meča, a sada je otkrio detalje tog sukoba.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Veliki incident u Humskoj dogodio se nakon što je Partizan eliminisan iz kvalifikacija za Ligu Evrope. Crno-bijeli su odigrali 2:2 protiv AEK-a, a predstavnik Kipra prošao je dalje. U trenucima kada su gosti slavili, srpski defanzivac Nenad Tomović ušao je u klinč sa jednim fotoreporterom na stadionu Partizana i snažno ga odgurnuo.

Vijest koja je sinoć odjeknula Srbijom sada dobija i drugu stranu priče, pošto se o svemu oglasio iskusni štoper, nekadašnji igrač Crvene zvezde i reprezentativac Srbije. Nenad Tomović je u izjavi za "Informer" objasnio šta se dogodilo.

Povod za njegovu reakciju bile su uvrede koje je tokom meča dobijao sa mjesta na kojima su bili fotoreporteri. Tomović je, kako ističe u izjavi, čuo psovke upućene ka njemu i njegovoj porodici, pa je na kraju meča burno reagovao zbog toga.

"Nisam ga udario, odgurnuo sam ga. Imam 20 svjedoka koji su čuli sve. Znaš li šta mi je pričao? 'Ciganska pi*ko, tvoja djeca su Cigani, je*em ti mamu.' Najviše me je pogodilo to što mi je djecu psovao. Ja sam mu odmah rekao 'Čekaj kraj, ubiću te'. Sreća njegova što sam ga samo dogurnuo. Da nije bila fudbalska utakmica, drugačije bi se sve završilo jer mi je psovao djecu. Ne jednom nego sto puta", ispričao je Tomović za "Informer".

Vidi opis "Ciganska pi*ko, i djeca su ti cigani" - Tomović otkrio detalje skandala: Bivši štoper Zvezde o tuči sa fotoreporterom! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Štoper koji je u prvom meču protiv Partizana upisao jednu asistenciju pojasnio je da njemu uvrede sa tribina ili oko terena ne prave problem, ali da je situacija posebna kada mu neko psuje djecu. To nije želio da trpi.

"Ti me znaš! Nikada ne bih reagovao da mi je psovao cigansku majku itd... Ali kada mi djecu spomeneš, poludim. Nikada ne bih reagovao ovako, igrao sam i derbi i sve, pa te vrijeđaju, to je normalno! Igrao sam i za reprezentaciju, uvijek sam bio korektan, nikada jednu ružnu riječ za Partizan nisam rekao, a da mi on djecu dira, e to nema šanse da trpim", dodao je nekadašnji defanzivac Crvene zvezde i srpskog nacionalnog tima.