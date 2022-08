Nenad Lalatović nahvalio Slobodu: Čestitao Zrinjskom na velikom uspjehu pa govorio o novom pojačanju

Trener Borca Nenad Lalatović na današnjoj konferenciji najavio je susret protiv Slobode. Iskoristio je priliku da čestita Zrinjskom na sinoćnjem uspjehu.

Fudbalere Borca sutra od 17 časova očekuje utakmica sa tuzlanskom Slobodom. Ovaj meč će zbog radova na Tušnju biti odigran u Banovićima. Tim Nenada Lalatovića tako nakon dvije vezane pobjede želi da nastavi sa pobjedničkim nizom, ali da to neće biti lak zadatak svjestan je i šef stručnog štaba Banjalučana.

"Očekuje nas jako jako teška utakmica, a sad ću vam reći i iz kog razloga. Mi smo izgubili ovdje od Sarajeva, Sloboda je odigrala neriješeno sa Tuzlom siti, a Tuzla siti je pobijedila Sarajevo 5:1. Ova liga mene svake nedjelje uvjeri da sam bio u pravu kada sam rekao da je ova liga interesantnija od mnogih drugih, ovdje se nikad ne zna ko će pobijediti, a ko izgubiti jer svako svakog može da pobijedi", rekao je Lalatović pa dodao:

"Analizirali smo utakmicu Slobode protiv Tuzla sitija. Teren je bio u katastrofalnom stanju. Sloboda se tu fenomenalno branila, igrala jako agresivno i tvrdo. Momci su stavili glavu tamo gdje neko ne smije nogu. Imali su igrača manje, a na kraju su mogli da pobijede".

Lalatović je u superlativima govorio o tuzlanskom klubu, ali i očekivanjima od svojih igrača i same utakmice.

"Sloboda je veliki klub, koji ima veliku tradiciju. Još u Juogslaviji su igrali najjaču ligu i to sve govori o kakvom klubu se radi. Moramo maksimalno da ih respektujemo to će biti jedna neizvjesna utakmica. Ni oni ne igraju na svom terenu, kao ni mi. To bi nam mogla biti olakšavajuća okolnost. Ipak, moramo ući ne 100 nego 200%. Ne znam kakav je teren u Banovićima nisam bio tamo, ali sam dobio informaciju da je teren korektan. Trava izgleda dobro što bi nama moglo više odgovarati, da spustimo loptu da probamo pas igrom da ih ugrozimo. Ako želimo da se vratimo u Banjaluku neporaženi moraćemo da prihvatimo taj njihov stil igre, da čvrsto ulazimo u duele da i mi postavimo glavu tamo gdje neko neće ni nogu", rekao je Lalatović.

Trener crveno-plavih je naglasio kako pobjedu u ovoj ligi nikad neće obećati, ali ono što može obećati je zalaganje njegovih igrača koji kako on kaže trenira odlično i koja se digla. Međutim, Lalatović smatra kako to može i mora još bolje.

Šef stručnog štaba je iskoristio priliku da čestita Zrinjskom na sinoćnjem uspjehu, ali i da pomene Partizan.

"Čestitam ekipi Zrinjskoj na prolazu dalje, apsolutno su to zaslužili. Izbacili su ekipu Tobola i to je dobro za fudbal u BiH. Volio bih da uđu u grupnu fazu Konferencijske lige jer mislim da našoj ligi treba jedna grupna faza jer bi to još više podiglo kvalitet našeg fudbala. Vidjeli ste sinoć Partizan koji je ispao. Pričam to jer u fubdalu može svako svakog da pobijedi. I kad imate dobre i kvalitetne igrače to vam ne garantuje da ćete sigurno pobijediti i proći", dodao je on.

Trener Borca će u sutrašnjoj utakmici moći računati na sve igrače, a stigao je i jedan novi.

"Nadam se da ćemo sutra odigrati jednu kvalitetnu i dobru utakmicu i ona ekipa koja se bude borila i dala 100% svojih mogućnosti, ona će doći do pobjede. Što se tiče igrača, u ovome trenutku ih imam sve na raspolaganju.Dobili smo još jednog novog igrača, to je Ninković (op. a. Nikola Ninković) koji je danas došao na trening. Uprava kluba se uspjela dogoriti sa njim. Odradio je prvi trening i testiranja da vidimo u kakvom je stanju. Sigurno da igrač koji je završio prvenstvo polovinom maja i tek sad se nama priključio ne može biti spreman 100%, ali o njegovim kvalitetama jednostavni ne treba pričati. Igrao je u Seriji A, promijenio 4-5 klubova, dao gol Milanu i to može samo biti pokazatelj o kakvom se igraču radi. Očekujemo da nakon dvije nedjelje dobije šansu, a za mjesto u timu da konkuriše poslije reprezentativne pauze", rekao je Lalatović.

Lalatović je govorio i o potencijalnim pojačanjima.

"Volio bih da dovedemo još jednog bržeg igrača, kao što su Kulašin i Tatar. Prelazni rok je pri kraju pa ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti da dovedemo nekog. Pohvalio bih Upravu koja stvarno želi, problem je do igrača. Neki igrači iz Srbije koje sam ja htio dovesti nisu htjeli da dođu za iste pare koje imaju u Srbiji. Oni ovo smatraju inostranstvom i tražili su više novca", zaključio je Lalatović.