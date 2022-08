Mislilo se da je to Savo Milošević, ali novi trener Partizana biće Gordan Petrić.

Izvor: MN PRESS

Ilija Stolica je otišao, ali nije stigao Savo Milošević! Iako je već bilo viđeno da nekadašnji fudbaler i trener ponovo preuzme crno-bijele to se nije desilo.

Kako prenosi Telegraf novi šef struke Partizana biće Gordan Petrić, igračka legenda kluba iz Humske i perioda devedestih godina. Kako se navodi Petrić će potpisati ugovor na dvije sezone i biće promovisan već u subotu kao novi šef struke.

On je igrački ponikao u OFK Beogradu, ali je poslije dvije odlične sezone na Karaburmi prešao u Partizan, gdje se probio i do dresa reprezentacije Jugoslavije. U redove crno-bijelih stigao je 1989. godine, a igrao je u Humskoj sve do 1993. godine. U svojoj posljednjoj sezoni u crno-bijelom osvojio je titulu, a onda se preselio u Škotsku.

Tamo je postao kultna figura prvo u Dandiju, a onda u Rendžersu, da bi se nakon toga na kratko vratio u Partizan 2000. godine,

Vidi opis ŠOK OBRT – Partizan ipak ne vraća Savu, već Gordana! Milošević ipak odustao Gordan Petrić Britanska ambasadorka Šan Meklaud i Gordan Petrić bivši igrač Partizana i Rendžersa Gordan Petrić i Aleksandar Veselinović. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Nije mogao bez Partizana pa je tako 2007. godine sjeo na mjesto generalnog sekretara Partizana, Tu je zamijenio Žarka Zečevića, a nakon osvojene duple krune u sezoni 2007/08 zbog zdravstvenih problema morao je da napusti tu poziciju.

Trenersku karijeru počeo je 2012. godine kada je trenirao Bežaniju, potom je bio asistent u Sinđeliću iz Beograda da bi 2015. preuzeo taj tim kao prvi trener. Radio je kasnije u Čukaričkom i Radu, a u inostanstvu je vodio kiparski AEL i slovenačku Goricu.