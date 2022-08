Nejmar i Mbape se ne podnose! O jednom detalju bruji svijet - Brazilac "slučajno" sve otkrio!

Izgleda da u Parizu nije sve tako bajno...

Izvor: Profimedia

Nejmar i Kilijan Mbape se ne vole. Tokom ljeta bilo je priča da je francuski fudbaler tražio od kluba da prodaju Brazilca, a poslije meča sa Monpeljeom je stigla i potvrda njihovih loših odnosa.

Brazilski fudbaler je na društvenim mrežama lajkovao jednu objavu u kojoj se napada supertalentovani Francuz, pa je to bio povod za novu priču o problemima unutar tima.

"Sad je i zvanično, Mbape je taj koji izvodi penale u klubu, mora da je razlog ugovor. Nema šanse da bi Nejmar bio drugi izbor za izvođenje jedanaesteraca. Sigurno je do ugovora, Kilijan je vlasnik Parižana", pisalo je u objavi koju je Nejmar lajkovao.

Povod za sve to bila je utakmica protiv Monpeljea koju je PSŽ rutinski dobio (5:2). Tamo su viđena dva penala. Prvi je u 23. minutu promašio Mbape, pa je u 43. dosuđen novi. Kilijan je prišao da ga izvede, brazilski igrač mu nije dao loptu, preuzeo je odgovornost i pogodio. Proslavio je to sa Mesijem i Veratijem, dok je Mbape reda radi prišao da čestita.

Do kraja prelaznog roka nije ostalo još mnogo vremena, mada su male šanse da će Nejmar biti prodat ovog ljeta. Uprkos tome što su postojale spekulacije, navodno je i Mančester siti bio zainteresovan, za sada novih promjena nema. Sa ovim timom će Parižani pokušati da dođu do trofeja koji toliko dugo čekaju - do pehara Lige šampiona...

Podsjetimo, Mbape je prije nekoliko mjeseci bio nadomak prelaska u Real, sve je bilo dogovoreno oko odlaska u Madrid, da bi se na kraju predomislio. Francuski klub ponudio mu je nevjerovatne uslove, priča se da je jedan od njih bio i taj da će ga pitati u vezi transfera igrača.

(MONDO)