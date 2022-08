Tik-tak, tik-tak... Petrić postavio zagonetku na konferenciji! "Dosta mi je bilo ova dva-tri dana što me podržavao"

Gordan Petrić je na konferenciji za medije pred Hamrun govorio i o kritikama na svoj, ali i na račun igrača Partizana.

Izvor: YouTube/FK Partizan Belgrade

Partizan je hteo u Ligu Evrope, ali sada mora da "zapne" kako bi stigao i do Konferencijske lige. Njihov protivnik Hamrun nije atraktivan i dolazi iz nefudbalske zemlje kao što je Malta, međutim dobro je poznato da su i crno-bijeli u ozbiljnoj krizi i da je ovo pravi trenutak da iz nje izađu.

Gordan Petrić je na konferenciji za medije uoči susreta sa Hamrunom (četvrtak, 21.00) više puta apostrofirao da je potrebno da se igrači opuste i da je tu da ih i zaštiti od svih udara, pa je iskoristio priliku i da se nekome obrati "zagonetkom".

"Ja bih zamolio njega da me ne podržava toliko jer nisam zaslužio toliku podršku, dosta mi je bilo ova dva-tri dana što me podržavao, moji drugari i ja smo mu pomogli kada mu je bilo najteže - ali smo spremni uvijek da pomognemo ako je pomoć potrebna da ga izvučemo na pravi put", rekao je Gordan Petrić analizirajući situaciju u javnosti od kada je sjeo na "užarenu" klupu Partizana, međutim nije želio da otkrije na koga je mislio.

"Sad vi malo rješavajte zagonetku... Tik-tak, tik-tak... Daleko da ću otkriti bilo šta!".

Svjestan je Petrić da je u javnosti bilo mnogo kritika na račun njegovih fudbalera koji su nikad lošije počeli sezonu, međutim poručuje da navijači osjete momenat i pruže im podršku.

"Po reakciji kada smo dali gol u 95. minutu - vidjeli ste koliko im znači. Bio sam i igrač, funkcioner... Prolazio sam kroz sve što i oni prolaze danas i smeta mi što u nekim trenucima prozivaju igrače koji su najmanje krivi. Ja tražim, ako je to moguće, da se da podrška i ako treba da se proziva - neka se prozivaju ljudi sa strane kao što sam ja. Ako kažem da je to bitno, jeste - posebno za mlade da osjete da imaju podršku. Mada, oni su profesionalci, sve to ide postepeno".

Izvor: MN PRESS

POJAČANJA? "Teško je sada dovesti igrača, bitno je da nam odmah pomogne i radi se na tome. Teško je jer su već počele sezone i to su igrači koji su možda nezadovoljni, koji se vraćaju iz povrede, koji su višak... I da ne dođe - ovi momci moraju da izguraju do kraja", rekao je Petrić koji čeka nova imena u veznom redu.

Petrić je poručio i da meč protiv Hamruna neće biti nimalo naivan, kao i da je neophodno da njegova ekipa uradi dva-tri domaća zadatka kako bi bila spremna za Maltežane, međutim nije želio detaljnije da otkrije na šta misli.

Najvažnije je ipak da se opuste i zaborave na sve probleme, tako da im je savjetovao kako da se riješe "kamena na leđima" koji je i sam osjetio tokom igračke karijere - u Partizanu i Kristal palasu. Objasnio im je da su to normalne stvari i da je moguće riješiti ih, samo ako vjeruju jedni drugima..

Što se tiče igračkog kadra, Petrić neće moći da računa na Lutovca i Pavlovića, dok se vraćaju Menig i Saničanin, a zabrinjava ga i što se u javnosti potcjenjuje Hamrun.

"Imali smo malu analizu i igrači dobro znaju - to su profesionalci i vode računa o tome protiv koga igraju. To uopšte nije ekipa sa Malte, nego su sve stranci i odigrali su šest utakmica u Evropi. Gledao sam sve utakmice, srećno je Levski prošao dalje, ali vrlo su nezgodna ekipa", zaključio je Petrić.