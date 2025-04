Biće drame u borbi za titulu: Nevjerovatna serija Rome nastavljena i na "Meaci", Ranijeri šokirao Inzagija

"Vučica" nanizala 18 prvenstvenih mečeva bez poraza.

Strašnu partiju odigrala je Roma protiv Intera na "Đuzepe Meaci" i stigla do velikog trijumfa, kojim je najavila pravu dramu u borbi za šampionsku titulu. Fenomenalna forma "vučice" nastavljena je i na terenu trenutnog lidera Serije A, a tim Klaudija Ranijerija upisao je 18. prvenstveni meč bez poraza.

Roma je golom Matijasa Soulea savladala Inter 1:0, te tako "nerazurima" priredila pravu glavobolju, s obzirom na to da će Napoli večeras protiv Torina imati priliku da preuzme lidersku poziciju i stekne tri boda prednosti u odnosu na Inter.

Uspjela je Roma da se odupre početnom pritisku domaćina, a onda stigne do vođstva. Raspoloženi Matijas Soule pokrenuo je akciju u 22. minutu, Lorenco Pelegrini je pokušao da šutira, izblokiran je i lopta se odbila do Eldora Šomurodova, koji je uspio da je progura nazad do Argentinca, a Soule precizno šutira i matira Jana Zomera.

Imala je poslije vodećeg gola "vučica" jop dvije-tri izgledne prilike da uveća prednost, mogao je i Inter do gola u prvih 45 minuta, ali se na odmor ipak otišlo s prednošću Ranijerijevog tima.

Prštalo je na obje strane i u nastavku. Iako su gosti odlučili da se više orijentišu na odbranu svog gola, nerijetko su prijetili protivničkom. Imao je Artem Dovbik priliku da dokusuri rivala, ali bio je prespor, pa je Franesko Aćerbi stigao da izblokira njegog šut.

Bilo je još prilika na obje strane, viđeno je čak 36 šuteva (17:19 u korist Rome), ali promjene rezultata nije bilo.

Evidentan pad forme i umor polako sustižu tim Simonea Inzagija, koji u odlučujućim trenucima sezone ne liči na ekipu koja je dominirala do sada. Ubjedljiv poraz od Milana u Kupu Italije (0:3), a sada i prvenstveni protiv Rome, nisu dobra najava za finiš prvenstva, al ii predstojeći dvomeč polufinala Lige šampiona sa Barselonom 30. aprila i 6. maja.

S druge strane, Roma pod vođstvom Ranijerija nastavlja sa čudesnim izdanjima. Od ekipe koja je strepila za opstanak, stigla je do četvrte pozicije koja vodi u Ligu šampiona, pa ćemo do kraja sezone u Seriji A, osim borbe za "skudeto", gledati pravu dramu i tokom bitke za pozicije koje donose Evropu.