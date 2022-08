"EVO GAAAA, NEMANJAAAA!" Bilbija golom zapalio Mostar, a poslušajte hit reakciju komentatora!

Nemanja Bilbija je ponovo bio junak Zrinjskog iz Mostara, koji se nalazi na pragu istorijskog plasmana u grupnu fazu UEFA takmičenja.

Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski Mostar/Printscreen

Zanimljivi rezultati viđeni su u četvrtak uveče u prvim mečevima plej-ofa Konferencijske lige. Partizan je ubjedljivo savladao Hamrun sa Malte i sada prati kalkulacije hoće li biti u prvom šeširu na žrijebu grupne faze.

Za to vrijeme, ekipa Balkanija, predstavnika takozvanog "Kosova" na pragu je istorijskog plasmana u grupnu fazu, dok bi to mogao da uradi i Zrinjski. Za sve je "kriv" Banjalučanin Nemanja Bilbija, čiji pogodak je doveo do erupcije oduševljenja u Mostaru!

I Bosna i Hercegovina bi ove sezone mogla da dobije svog prvog predstavnika u grupnoj fazi nekog UEFA takmičenja! Šampion Zrinjski savladao je 1:0 ekipu Slovana iz Bratislave i tako pred domaćim navijačima u Mostaru uspio da šokira Slovake.

A prava fešta nastala je u 89. minutu, kada je Nemanja Bilbija, nekadašnji napadač Vojvodine, postigao gol i natjerao komentatora prenosa da zaurla njegovo ime. Lopta je stigla do Marija Ćužea, koji je centrirao, a Bilbija je bio najviši u skoku i trzajem glavom poslao loptu u mrežu. Taj pogodak bio je povod za veliko slavlje.

"Evo gaaaa! Evo ga Nemanja, 1:0 vodi Zrinjski! Suvo zlato Zrinjskog, Nemanja Bilbija! Proključao je Stadion pod Bijelim Brijegom", vikao je komentator. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nemanja Bilbija gol za Zrinjski protiv Slovana Izvor: YouTube/ HŠK Zrinjski Mostar/Printscreen

Inače, Bilbija je protekle sezone bio daleko najbolji strijelac Premijer lige Bosne i Hercegovine sa 33 postignuta gola. Sada je momak iz Banjaluke nastavio da trese mreže i na evropskoj sceni.