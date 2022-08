Roma upisala novu pobjedu: Murinjo ostao bez važnog igrača

Roma savladala Kremoneze, ali se povrijedio bitan igrač.

Izvor: RICCARDO ANTIMIANI/ANSA

Fudbaleri Rome su u okviru drugog kola Serije A na svom terenu dočekali ekipu Kremonezea. Dugo se "vučica" mučila, ali je na kraju golom Krisa Smolinga uspjela stići do nova tri boda.

Roma – Kremoneze 1:0 (0:0)

/Smoling 65/

Već u trećem minutu Roma je mogla do vođstva. Pukla je odbrana Kremonezea po desnoj strani, lopta stiže do Pelegrinija koji šutira u lijevi ugao, ali odlično brani Radu. Pet minuta kasnije još jedna odlična šansa za Romu. Dibala je pronašao Ejbraham koji šutira na prazan gol sa nekoliko metara, ali odbrana Kremonezea blokira to u posljednji čas.

Do 19. minuta Radu je upisao još dvije odlične intervencije kada je zaustavio udarce Zaniola i Ejbrahama.

El Šaravi i Dibala su zaprijetili krajem prvog poluvremenu, ali danas odlični Radu je i to zaustavio.

Imali su i gosti svoje prilike da postignu pogodak u prvom poluvremenu, ali su mreže ostale netaknute. Treba dodati kako je Roma u prvom dijelu ostala bez Zaniola koji se nakon jednog pada uhvatio za rame nakon čega je odvežen sa terena.

Početkom drugog poluvremena Kremoneze je mogao do gola, ali se prečka spasila "vučicu". Desers je šutirao sa ruba šesnaesterca, ali nije imao sreće.

U 55. minutu nova prečka, ovog puta na drugoj strani. Udarac El Šaravija Radu zasutavlja uz pomoć okvira gola. Samo minut kasnije zicer za Romu. Dibala iz peterca šalje loptu pored gola.

U 65. minutu fudbaleri Rome su konačno uspjeli matirati golmana Kremonezea. Nakon kornera najviši u skoku je bio Smoling koji glavom pogađa za 1:0.

Najbolju priliku za izjednačenje imao je Pikel kada je njegov udarac okrznuo stativu i završio u gol-autu.

Roma u narednom kolu ide na teško gostovanje kod Juventusa, dok će Kremoneze na svom stadionu dočekati Torino.

SERIJA A – 2. kolo

Danas:

Roma – Kremoneze 1: (0:0)

/Smoling 65/

Sampdorija – Juventus (20.45)

Odigrano juče:

Empoli – Fiorentina 0:0

Napoli – Monca 4:0 (2:0)

/Kvarackelija 35, 62, Min-Je 90+3, Osimen 45+2/

Atalanta – Milan 1:1 (1:0)

/Malinovski 2 - Benaser 68/

Bolonja – Verona 1:1 (1:1)

/Arnautović 21 – Anri 43/

Odigrano u subotu:

Torino – Lacio 0:0

Udineze – Salernitana 0:0